Kirim Mahasiswa PTKI Belajar di Luar Negeri, Kemenag Jajaki Kerja Sama dengan Kampus di AS

Jakarta: Delegasi Kementerian Agama dalam NAFSA 75th Annual Conference and Expo di Washington DC mengunjungi sejumlah perguruan tinggi di Amerika Serikat (AS), seperti York College of Pennsylvania, Bufallo State University, dan Rochester Institute of Technology (RIT). Kunjungan itu untuk melihat dan berdiskusi soal program-program yang bisa dikolaborasikan."Kita bisa mengirim program student mobilty untuk mahasiswa PTKI sebagai implementasi dari program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka ke sejumlah Perguruan Tinggi di Amerika Serikat," kata Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Rohmat Mulyana Sapdi dikutip dari laman kemenag.go.id, Kamis, 8 Juni 2023.Rohmat menilai student mobility program sangat penting untuk mahasiswa. Kegiatan itu tidak hanya untuk memperkuat bidang keilmuan yang digeluti, melainkan juga memungkinkan people to people contact sehingga terjadi mutual understanding atas keragaman.Hal ini selaras dengan misi Kementerian Agama dalam pengarusutamaan Moderasi Beragama. Rohmat mengungkapkan kunjungan ini juga untuk menjajaki kerja sama penetapan sejumlah perguruan tinggi di AS sebagai perguruan tinggi tujuan program gelar S1-S3 Beasiswa Indonesia Bangkit (BIB) untuk mahasiswa, guru, dosen, kiai, dan ustaz.Ketua PMU BIB Kemenag yang juga Kasubdit Ketenagaan Direktorat Diktis Ruchman Basori mengatakan perguruan tinggi yang dikunjungi di AS umumnya eligible untuk dijadikan sebagai perguruan tinggi tujuan program Beasiswa Indonesia Bangkit, baik Program Gelar (Degree Program) maupun Non Gelar (Non Degree Program). Misalnya, program Student Mobility, Microcredential, Riset Visiting Professor, Riset Kolaboratif dalam bidang STEM, Humaniora, Ilmu Sosial, dan Islamic Studies."Bufallo State University yang mempunyai reputasi bidang Jurusan Pendidikan, misalnya, menawarkan program microcredential dalam bidang Pengembangan Keprofesian Guru dan Dosen, juga Micocredential bidang Creativity and Change Leadership bagi Dosen dan Guru di Lingkungan Kementerian Agama," beber Kasubdit Kelembagaan dan Kerja Sama, Thobib Al Asyhar.Seementara itu, Kasubdit Pengembangan Akademik yang juga Sekretaris PMU BIB Kemenag, Abdullah Faqih, menuturkan dari Rochester Institute of Technology bisa diinisiai program pengiriman beasiswa S1, S2, dan S3 dalam bidang STEM (Science Technology, Engineering, and Mathematics), juga belajar tentang sinergi perguruan tinggi dengan dunia insdutri.Kasubdit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Muhammad Aziz Hakim melihat kampus RIT bisa menjadi contoh bagaimana mahasiswa dapat magang kerja di Industri dan mendapatkan hak gaji sesuai standar UMR. Hal itu bisa dijadikan sebagai bagian dari kurikulum perguruan tinggi.