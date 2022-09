6 Kampus di Eropa dengan Biaya Paling Murah

1. Ludwig Maximilian University of Munich, Jerman

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

2. Freie Universitat Berlin, Jerman

3. University of Bergen, Norwegia

4. Norwegian University of Science and Technology, Norwegia

5. Sorbonne University, Perancis

6. University of Iceland, Islandia

Baca juga:

(REN)

Jakarta: Kuliah di luar negeri menjadi impian banyak orang. Namun, besarnya biaya yang perlu dikeluarkan terkadang menjadi pemadam semangat untuk mengenyam pendidikan tinggi di luar negeri.Bukan rahasia umum berkuliah di luar negeri membutuhkan biaya tidak sedikit. Namun, bila Sobat Medcom telusuri lagi, banyak kampus-kampus di Eropa yang meniadakan tuition fee atau SPP, lho!Jadi, selama berkuliah di enam universitas ini, Sobat Medcom cukup membayar biaya registrasi dan administrasi lainnya saja. Simak daftarnya:Ludwig Maximilian University of Munich (LMU Munich) menggratiskan seluruh program S1 dan S2nya. Mahasiswa hanya perlu membayar iuran sebesar Rp 2.200.00/semester ke Badan Asosiasi Mahasiswa (Student Union Fee).Sumber: https://www.lmu.de/en/workspace-for-students/abc-study-guide/fees-and-tuition-fees/index.htmlProgram S1 dan program S2 tertentu di Freie Universitat Berlin menggratiskan biaya kuliahnya. Mahasiswa hanya perlu membayar Rp 3.500.000-Rp 4.500.000/semester untuk registrasi dan iuran sosial dna lembaga kemahasiswaan.Sumber: https://www.fu-berlin.de/studium/studienorganisation/immatrikulation/immatrikulation/index.htmlUniversity of Bergen yang terletak di Norwegia ini hanya memungut biaya sebesar Rp 890.000/semester kepada mahasiswanya untuk lembaga kesejahteraan mahasiswa.Sumber: https://www.uib.no/en/student/88991/semester-feeMahasiswa yang berkuliah di Norwegian University of Science and Technology hanya perlu mengeluarkan biaya Rp 908.000/semester lho! Biaya tersebut dibayarkan ke lembaga mahasiswa Norwegian University of Science and Technology.Sumber: https://i.ntnu.no/wiki/-/wiki/English/Semester+fee+and+registrationMahasiswa yang berkuliah di Sorbonne University hanya perlu membayar biaya iuran registrasi sebesar Rp 1.800.000/semester dan bisa dicicil hingga 3x.Sumber: https://www.sorbonne-universite.fr/en/Jika ingin berkuliah di University of Iceland, Sobat Medcom hanya perlu membayar biaya registrasi sebesar Rp 4.000.000/semester.Sumber: https://english.hi.is/university/international_studentsGimana Sobat Medcom? Lebih murah dibandingkan dengan biaya kuliah di Indonesia kan? Jika Sobat Medcom tertarik dan ingin mendapatkan informasi lebih lanjut, dapat mengunjungi laman perguruan tinggi masing-masing ya! (