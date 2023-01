Tertarik Kuliah Fashion Design di Luar Negeri? Cek Info Beasiswanya di Sini

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

(REN)

Jakarta: Sobat Medcom yang tertarik mempelajari seni pembuatan pakaian dan aksesoris, jurusan Fashion Design bakal cocok untukmu. Apalagi, jurusan ini tak ada matinya dari waktu ke waktu.Di jurusan ini, kamu tidak hanya belajar membuat produk fashion aja. Namun, juga mempelajari sejarah, bisnis, dan teknologi yang digunakan dalam industri fashion dunia.Khasanah mu soal fashion tentu akan terbuka semakin luas bila studi di jurusan ini. Apabila tertarik, ini saatnya mulai mencari kampus yang memiliki jurusan Fashion Design.Sobat Medcom mungkin masih mempertimbangkan kuliah Fashion Design lantaran keterbatasan biaya. Jangan khawatir, ada sejumlah beasiswa kuliah di luar negeri untuk jurusan Fashion Design lho.Berikut info beasiswa jurusan Fashion Design di luar negeri dikutip dari laman Instagram @hotcourses:International Fashion Academy (IFA) di Paris, Prancis, menawarkan beasiswa untuk seluruh prodi berdasarkan prestasi akademik calon mahasiswa. Program beasisa ini terbagi atas tiga.Pertama, full scholarship untuk pembebasan biaya kuliah sepenuhnya; kedua, excellence scholarship yakni pengurangan biaya 40 persen. Ketiga, distinction scholarship atau pengurangan biaya 20 persen.International University and Colleges memiliki prodi fashion design and communication untuk jenjang S1 dan fashion design jenjang diploma.INTI menawarkan beasiswa parsial untuk mahasiswa internasional yang diberikan karena prestasi akademik. Cakupan beasiswa berupa, pengurangan biaya kuliah hingga 45 persen pada tahun pertama studi.Kampus ini memiliki school of fashion and textiles, yang membuka jenjang S1, S2, hingga S3 pada bidang fashion design. Adapun program beasiswa yang ditawarkan, yakni program Entry Scholarship for Outstanding Admittees dengan pembebasan biaya kuliah 195.000 HKD per tahun.Kedua, program Belt and Road Scholarship dengan pembebeasan biaya kuliah 145.000 HKD per tahun. Ketiga, Hong Kong Fellowship Scheme dengan pembebasan biaya kuliah sebesar 72.500 HKD per tahun.Itulah beasiswa yang bisa Sobat Medcom pilih untuk kuliah Fashion Design. Apakah Sobat Medcom tertarik?