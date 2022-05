Mahasiswa Baru Bingung Cari Indekos Dekat ITS? Simak Lokasi Ideal Sekitar Kampus

Gebang

Jakarta: Calon mahasiswa tak cuma disibukkan dengan memilih tempat kuliah . Lokasi tempat tinggal juga mesti menjadi perhatian.Bagi calon mahasiswa yang berkuliah jauh dari rumah mesti mencari-cari lokasi tempat kuliah yang tak jauh dari lokasi kampus. Sobat Medcom yang berkuliah di Institut Teknologi Sepuluh Nopember ( ITS ) dan sedang mencari-cari tempat tinggal, simak lokasi indekos ideal dikutip dari laman its.ac.id:Ada beberapa daerah yang menjadi pusat tempat tinggal mahasiswa ITS, mulai dari daerah Gebang, Keputih, Mulyosari, dan Asrama ITS. Tarif tempat tinggal yang ditawarkan juga beragam, tergantung fasilitas yang ditawarkan, seperti penggunaan kamar mandi, air conditioner (AC), hingga biaya listrik, air, dan internet.Lokasi ini menjadi daerah favorit mahasiswa ITS. Letaknya sangat dekat dengan ITS, yaitu sisi barat gerbang utama atau Bundaran ITS.Daerah ini memiliki kondisi permukiman cukup padat dan jalan sempit. “Variasi harga indekos di Gebang juga beragam, mulai dari Rp500 ribu ke bawah pun ada,” kata mahasiswa Departemen Statistika 2020, Devi Nur, yang indekos di Gebang.Daerah ini juga diminati mahasiswa ITS. Letaknya berada di dekat gerbang belakang ITS.Akses ke kampus masih tergolong mudah. Mahasiswa Magister, Aruni Rahmaniar, mengungkapkan daerah ini ramai dan terkenal karena segala kebutuhan tersedia. Salah satunya banyak ditemukan supermarket yang cukup besar.“Biaya indekos saya, Rp2 juta per tiga bulan. Di Keputih juga banyak indekos dengan harga mulai Rp500 ribu,” ujar dia.Mulyosari juga bisa menjadi pertimbangan mahasiswa. Mahasiswa Departemen Teknik Sipil, Zefanya Nouriel, mengatakan suasana di daerah tersebut relatif tidak terlalu padat dibandingkan dengan daerah lain.“Dengan harga indekos mulai dari Rp800 ribu hingga Rp1,2 juta, sebagian besar fasilitas kamar sudah dilengkapi AC dan kamar mandi dalam,” ujar dia.Asrama ini berada di daerah internal kampus serta menjadi salah satu opsi yang sering diperebutkan mahasiswa baru. Selain aksesnya yang dekat dengan fasilitas di dalam kampus, biaya sewa tergolong lebih murah dibanding dengan harga pasaran indekos di luar.“Satu kamar yang diisi dua anak, hanya merogoh kocek Rp500 ribu perbulan setiap mahasiswa dengan fasilitas yang sudah lengkap,” kata mahasiswa Departemen Matematika Angkatan 2020 Edo Priyo Utomo.Mahasisa ITS, Devi, juga memberikan tips berhemat pada mahasiswa baru. Dia menyarankan untuk memasak sendiri serta mengatur pengeluaran makan atau menggunakan promo ojek online (ojol).Itulah lokasi-lokasi ideal di sekitar ITS. Indekos ideal bergantung pada kebutuhan fasilitas, prioritas, hingga strategi masing-masing mahasiswa.Calon mahasiswa baru mulailah melakukan riset daerah indekos yang sesuai serta sesuaikan dengan rencana pengeluaran ke depan.Baca: 8.165 Peserta Ikut UTBK 2022 di ITS