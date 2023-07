Mahasiswa Binus ASO School of Engineering Unjuk Gigi di Shell Eco-Marathon 2023

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(CEU)

Jakarta: Mahasiswa Binus ASO School of Engineering kembali mengikuti ajang Shell Eco-marathon . Tahun ini, Shell Eco-marathon diadakan pada 4 sampai 9 Juli 2023 di Pertamina Mandalika International Circuit, Lombok.Dalam acara yang akan diikuti oleh 14 negara ini, mahasiswa Binus ASO School of Engineering akan menunjukkan kemampuannya dalam membuat mesin dengan konsumsi energi yang efisien tanpa mengorbankan performa mesin. Sebelum berpartisipasi di ajang Shell Eco-marathon 2023, Binus ASO School of Engineering akan melakukan uji coba prototipe kendaraan.Tim akan mengukur performa serta tingkat konsumsi bahan bakar mesin kendaraan dengan kecepatan rata-rata yang disyaratkan oleh Shell. Dari sana dapat mengetahui apa yang perlu ditingkatkan dari mesin kendaraan mereka agar bisa mendapatkan skor efisiensi baik tanpa menurunkan kecepatan pacuan mesin.Dekan Binus ASO School of Engineering, Fergyanto mengatakan, keterlibatan mahasiswa Binus ASO School of Engineering dalam ajang Shell Eco-marathon merupakan bentuk komitmen mendukung pemerintah menciptakan opsi mobilitas masa depan yang lebih cerdas dan berkelanjutan. Ajang ini juga dapat memberikan kesempatan bagi mahasiswa menerapkan ilmu yang telah didapatkan untuk membuat prototipe mesin di laboratorium praktik, dan melakukan uji coba di sirkuit balapan dengan bantuan dana dari Binus ASO School of Engineering."Melihat torehan prestasi mahasiswa di ajang Shell Eco-marathon tahun lalu, kami optimistis di tahun ini para mahasiswa dapat kembali mencetak kesuksesan dalam ajang ini dan membuktikan bahwa generasi muda memiliki peran nyata dalam energi terbarukan yang berkelanjutan di Indonesia," terang Fergyanto, dalam keterangannya, Senin, 3 Juli 2023.Fergyanto mengatakan, komitmen menyediakan pendidikan terbaik, BINUS ASO School of Engineering terus berinovasi dan berupaya memenuhi kebutuhan Industri. Pihaknya mempersiapkan sumber daya manusia yang adaptif di era industri 4.0 dan menuju society 5.0."Salah satu upaya yang dilakukan adalah memperluas kolaborasi, termasuk dengan industri terkait dan juga membuat inovasi yang berdampak bagi masyarakat, salah satunya dengan mengikuti ajang Shell Eco-marathon Asia sejak tahun lalu," tambah Fergyanto.Tahun lalu, D’BASE Team dari BINUS ASO School of Engineering berhasil menyelesaikan Shell Eco-marathon Asia dengan finish di 5 besar untuk kategori prototipe dengan tenaga baterai atau listrik dan finish 12 besar untuk kategori urban dengan tenaga mesin berbahan bakar bensin. Mobil Prototipe D’BASE Team berhasil mencatatkan efisiensi sebesar 224 km/kWh dan mobil Urban Concept D’BASE berhasil mencatat efisiensi bahan bakar sebesar 67 km/liter."Di Shell Eco-marathon tahun ini, tim kami memiliki target untuk dapat mencatatkan efisiensi lebih baik dari tahun lalu atau lebih tinggi dari pada prestasi kami sebelumnya di tahun lalu," terangnya.Untuk mencapai hasil ini, tim Binus akan fokus menciptakan mobil dengan desain yang efisien, menggunakan carbon fiber di body dan dapur pacu yang baru. "Tentu selain BINUS, ada Prima Tigon Global yang memberikan dukungan dalam pengembangan mobil ini," ujar Fergyanto.Berkompetisi dalam ajang Shell Eco-marathon merupakan pengalaman menantang yang menyenangkan. "Kami harap kerja keras kami selama ini dapat menorehkan hasil terbaik", ungkap perwakilan mahasiswa Binus ASO School of Engineering.Shell Eco-marathon merupakan acara tahunan yang diselenggarakan oleh Shell, salah satu perusahaan migas terbesar di dunia. Kompetisi ini ntuk mendukung penerapan kendaraan ramah lingkungan.Pada kompetisi ini, setiap tim yang berpartisipasi akan merancang mobil dengan tiga pilihan kategori bahan bakar, yakni BBM konvensional, mesin bertenaga listrik, dan fuel cell hibrida.Dalam prosesnya, mobil buatan setiap tim akan mengelilingi trek sirkuit sejauh 16 kilometer. Selama tahap pengujian, mobil dari setiap partisipan harus berpacu dengan kecepatan rata-ratasebanyak 23 kilometer per jam.Setelah selesai mengelilingi arena balap, tim penilai akan menghitung selisih antara jumlah bahan bakar di awal dan di akhir untuk mengetahui tingkat efisiensi konsumsi bahan bakar setiap mobil. Jadi, mobil dengan skor efisiensi yang baik akan mendapatkan nilai yang lebih tinggi dan tim perancangnya akan menjadi pemenang lomba.Acara Shell Eco-marathon bertujuan mendukung transisi masyarakat ke kendaraan yang ramah lingkungan dan hemat bahan bakar. Untuk mencapai misi tersebut, Shell mengundang tim mahasiswa jurusan otomotif, pelaku industri, akademisi, dan pemangku kepentingan politik untuk berpartisipasi dalam ajang ini.Harapannya, seluruhnya dapat bekerja sama untuk mengembangkan kendaraan yang performanya baik tanpa mengorbankan efisiensi konsumsi bahan bakar.