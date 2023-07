Catat, Ini 6 Amalan Sunah yang Bisa Dilakukan Setelah Pulang Haji

1. Memanjatkan Doa

2. Berdoa setelah Melihat Kampung Halaman

3. Shalat Dua Rakaat di Masjid

4. Membaca Doa setelah Masuk Rumah

5. Tidak Mendatangi Keluarga pada Malam Hari

6. Berperilaku Lebih Baik

Jakarta: Jemaah haji asal Indonesia akan pulang secara bertahap sesuai dengan kelompok terbang (kloter) masing-masing. Sejumlah amalan dianjurkan untuk dilakukan para jemaah setelah pulang haji Melansir dari laman resmi Kementerian Agama Republik Indonesia , para jemaah haji gelombang pertama akan pulang ke tanah air melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah. Gelombang pertama akan dimulai pada hari ini, 4 Juli 2023 hingga 18 Juli 2023.Sedangkan, gelombang kedua akan berada di Madinah selama delapan hingga sepuluh hari mulai 10 Juli 2023 untuk menunggu kepulangan. Setelah itu, para jemaah haji gelombang kedua akan pulang melalui Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah, pada 19 Juli-2 Agustus 2023.Para jemaah yang telah selesai melaksanakan ibadah haji dapat melakukan amalan sunah. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 3 menyebutkan sunah sepulang haji di antaranya:Jemaah yang baru pulang haji dianjurkan untuk memanjatkan doa seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Umrah, dalam perjalanan pulang setelah berperang, berhaji, atau melaksanakan umrah, Rasulullah SAW biasanya bertakbir tiga kali setiap berjalan di tanjakan. Lalu, beliau berdoa:La ilaha illallahu wahdahu la syarika lahu, lahul mulku, wa lahul hamdu, wa huwa ‘ala kulli syai’in qadir, ayibuna, ta’ibun, ‘abidun, sajidun li rabbina hamidun, shadaqallahu wa’dahu, wa nashara ‘abdahu, wa hazamal ahzaba wahdahu.Artinya: “Tiada tuhan selain Allah, tiada sekutu bagi-Nya. Segenap kekuasaan dan pujian adalah milik-Nya, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kami pulang, bertobat, beribadah, bersujud, dan memuji Tuhan kami. Allah telah menepati janji-Nya, memenangkan hamba-Nya, dan mengalahkan persekutuan kaum kafir sendirian." (HR Bukhari dan Muslim).Jemaah Haji yang telah melihat perbatasan kampung halamannya dianjurkan untuk membaca doa yang berbunyi:Bismillah allahumma inni as-aluka khaira hadzihi-s-suqi wa khaira ma fiha wa a’udzubika min syarriha wa syarri ma fiha. Allahumma inni a’udzubika an ushiba fiha yaminan fajiratan au shafqatan khasiratan.Artinya: “Ya Allah, aku memohon Engkau memberiku kebaikan negeri ini, kebaikan penduduknya, dan kebaikan apa saja yang ada di dalamnya, dan aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan negeri ini, kejahatan penduduknya, serta kejahatan apapun yang ada di dalamnya.Setelah sampai di Tanah Air, orang yang baru pulang haji dianjurkan masuk ke masjid terlebih dahulu untuk menunaikan salat sunah safar sebanyak dua rakaat. Setelah masuk rumah, mereka juga disunahkan melaksanakan salat dua rakaat, lalu berdoa kepada Allah SWT sebagai bentuk rasa syukur.Rasulullah SAW akan membaca doa setelah pulang dari perjalanan jauh dan sesudah masuk rumah, seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas RA. Adapun doa yang dibacakan Rasulullah SAW yaitu:Tauban, tauban, li rabbina awban, la yughadiru huban.Artinya: “(Ya Allah), kami memohon Engkau memberi kami taubat yang sempurna. Kami kembali kepada Tuhan kami, semoga tak tersisa lagi dosa kami.”Sepulan haji, seorang muslim tidak dianjurkan mendatangi keluarga pada malam hari. Mereka disunahkan kembali ke kampung halaman pada pagi atau sore harinya.Anjuran tersebut sebagaimana diterangkan dalam riwayat Muslim, dari Anas RA bahwa Rasulullah SAW tidak pernah mendatangi keluarganya (sekembalinya dari perjalanan jauh) pada malam hari, melainkan pagi atau sore hari.Seorang muslim yang sudah menyandang gelar haji sepatutnya berperilaku lebih baik dari sebelum berhaji. Pasalnya, hal tersebut yang menjadi salah satu tanda diterima ibadah hajinya.