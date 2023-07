14 Peristiwa Penting yang Terjadi di Bulan Muharram

Baca: 12 Amalan yang Bisa Dikerjakan sepanjang Muharram

Peristiwa di Bulan Muharram

Jakarta: Tahun Baru Islam 1445 H atau 1 Muharram 2023 jatuh pada Rabu, 19 Juli 2023. Muharram merupakan bulan yang istimewa karena terdapat sejumlah peristiwa yang bisa menjadi renungan bagi umat Islam Bulan pertama di tahun Hijriah ini adalah salah satu bulan yang mulia bersama dengan tiga bulan lainnya, yakni bulan Dzulqa’dah, Zulhijah, dan Rajab. Kemuliaan bulan Muharram tercatat dalam Al-Qur’an surat At-Taubah ayat 36 yang berbunyi:Artinya: “Sungguh bilangan bulan pada sisi Allah terdiri atas dua belas bulan, dalam ketentuan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram. Itulah (ketentuan) agama yang lurus. Janganlah kamu menganiaya diri kamu pada bulan yang empat itu. Pergilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka memerangi kamu semuanya. Ketahui bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa.” (Surat At-Taubah ayat 36)Bulan Muharram juga termasuk ke dalam empat bulan suci sebab menyimpan banyak momen penting dalam sejarah Islam. Lantas, apa saja peristiwa penting yang terjadi dalam bulan Muharram?Melansir laman resmi NU Online, berikut peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di bulan Muharram:1. Diterimanya taubat Nabi Adam as setelah diturunkan dari surga2. Diangkatnya Nabi Idris as ke tempat yang tinggi3. Diturunkannya Nabi Nuh as dari kapal setelah banjir bandang4. Nabi Ibrahim as diselamatkan dari bakaran api raja Namrud5. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa as6. Nabi Yusuf as dikeluarkan dari penjara7. DIsembuhkannya kebutaan Nabi Ya’qub dari wasilah pakaiannya Nabi Yusuf as8. Nabi Ayyub as disembuhkan dari sakit kulit yang berkepanjangan9. Nabi Yunus as dikeluarkan dari perut ikan Nun10. Disibakkannya lautan bagi Bani Israil yang melarikan diri dari kejaran raja Fir’aun Mesir11. Nabi Dawud as diampuni dari kesalahannya12. Nabi Sulaiman as diberi kekuasaan berupa kerajaan13. Nabi Isa diangkat ke langit setelah dikepung bangsa Romawi14. Kesalahan yang telah lewat dan akan datang dari Nabi Muhammad SAW diampuni.