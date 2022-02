Satupena Diminta Kembangkan Kota Literasi, Begini Gambaran Keseruannya

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Dana bangun kota literasi

(REN)

Jakarta: Pengurus Persatuan Penulis Indonesia ( Satupena ) ditugaskan untuk ikut membangun The City of Literature atau Kota Literatur di wilayahnya masing-masing. Inspirasi The City of Literature dari Unesco, PBB, untuk kota yang kaya dengan sumber daya literasinya."Indonesia perlu versinya sendiri soal The City of Literature. Pengurus Satupena yang baru dilantik diminta ikut mengembangkan wilayahnya menjadi kota literasi," ujar Ketua Umum Satupena, Denny JA, dalam keterangan tertulis, Kamis, 10 Februari 2022.Denny menyampaikan bersamaan dengan hidupnya dunia perdagangan dan sibuknya politik pemerintahan, di kota itu juga akan semarak dengan kegiatan para penulis. Aneka kegiatan budaya kreatif akan mewarnai kota tersebut."Bayangkanlah itu. Di 34 provinsi, dari Aceh hingga Papua, tumbuh kota penulis dan budaya kreatif," kata dia.Denny menjelaskan di taman kota dapat berkumpul beberapa orang membaca sajak. Mereka yang lalu lalang bisa rileks sejenak dan menikmati baca puisi.Ia juga mengilustrasikan, warga juga bisa memberikan tips di nampan kecil.Ada beberapa perpustakaan di kota itu. Mulai dari remaja hingga warga senior ramai di perpustakaan."Mereka membagi cerita dan kisah dari buku yang baru saja selesai dibaca," terangnya lagi.Denny berharap komunitas penulis di 34 provinsi rutin melakukan kegiatan. Komunitas buku dapat mendiskusikan buku terbaru dan relevansinya bagi hidup mereka.Kemudian, membuat lomba menulis hingga membuat pameran buku kuno yang memengaruhi kota mereka.Dia juga berharap kantong-kantong budaya kreatif tumbuh di sana. Di beberapa tempat, di pinggir jalan yang dibolehkan, ada yang bermain gitar dan bernyanyi."Imajinasi itu yang menghampiri saya ketika melantik koordinator Persatuan Penulis Indonesia Satupena di 34 provinsi dan koordinator di 7 pulau, bulan Febuari 2022," ujar Denny.Denny mengatakan pengurus dapat bertemu dermawan di provinsinya untuk menggalang dana membangun kota literasi. Biasanya, lanjut dia, seseorang mau menjadi donatur bila memiliki passion ingin ikut serta menumbuhkan kultur kreatif di provinsinya.Denny mengaku telah menyumbang Rp1 miliar untuk terealisasinya kegiatan ini. Dia berharap langkahnya diikuti philantropis dan pihak yang memiliki passion untuk sama-sama berkontribusi."Alangkah indahnya Indonesia jika kota di 34 provinsi dari Aceh hingga Papua berkembang menjadi kota penulis dan budaya kreatif," tutur Denny.Baca: Perkumpulan Penulis Satupena Bertransformasi Menjadi Alinea