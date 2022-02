10 Perguruan Tinggi dengan Jurusan Musik Terbaik di Indonesia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Ada banyak faktor yang bisa dijadikan pertimbangan sebelum memilih jurusan kuliah . Salah satunya adalah hobi atau kesukaan terhadap suatu bidang. Dengan memilih jurusan sesuai hobi, proses pembelajaran akan terasa lebih menyenangkan.Materi yang dipelajari pun dapat dipahami lebih mudah. Bagi Sobat Medcom yang tertarik dengan musik misalnya dan ingin mendalaminya, program studi musik bisa menjadi salah satu pilihan saat mendaftar ke perguruan tinggi Jurusan ini mempelajari musik, mulai dari sejarah, teori, produksi, manajemen industri, hingga komposisi musik sebagai media untuk mengekspresikan seni melalui bunyi dan ritme. Melansir laman Ruangguru, berikut adalah sejumlah universitas yang memiliki jurusan musik terbaik di Indonesia:Institut Kesenian Jakarta (IKJ) merupakan perguruan tinggi pertama di Indonesia yang memiliki semua bidang studi seni, tak terkecuali seni musik. Sederet musisi ternama di Tanah Air diketahui merupakan jebolan IKJ Jurusan Musik.Musisi tersebut di antaranya adalah Iwan Fals dan Naif. Program studi S1 Seni Musik ini berada di bawah Fakultas Seni dan Pertunjukan, bersama dengan jurusan Seni Tari, Seni Teater, Etnomusikologi, dan Antropologi Tari.Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta merupakan perguruan tinggi negeri dengan jurusan kesenian tertua di Indonesia. Kampus yang berlokasi di Yogyakarta ini telah melahirkan sederet seniman ternama, antara lain Butet Kertaredjasa, Edhi Sunarso, Didik Nini Thowok.Jurusan S1 Seni Musik ISI Yogyakarta berada di bawah Fakultas Seni Pertunjukan bersama dengan jurusan seni lainnya, mulai dari etnomusikologi, penciptaan musik, tari dan teater, karawitan, hingga pendalangan.Kampus yang terletak di Padangpanjang, Sumatra Barat ini menyediakan jenjang sarjana (S1) untuk program studi Seni Musik. Jurusan tersebut berada di bawah naungan Fakultas Seni Pertunjukan, bersama dengan Seni Tari, Seni Teater, dan Seni Karawitan.Perguruan tinggi yang berlokasi di Bandung, Jawa Barat ini menyediakan dua jenis program pendidikan untuk jurusan Seni Musik, yaitu vokasi (D3) dan sarjana (S1). Adapun Program D3 adalah Penyaji Musik Populer, sedangkan Program S1 ialah Seni Musik.Perguruan tinggi swasta ini menyediakan Program S1 Seni Musik dengan berbagai pilihan jurusan yang menarik. Di antaranya Classical Performance, Jazz and Pop Music Performance, Music Education, Music Therapy, Church Music Ministry, Performing Arts Production and Management, Sound Design and Music Production dan Music Composition and Film Scoring.Kampus yang lebih dikenal dengan nama School of Creative Arts (SOCA) ini menyediakan pendidikan seni musik kontemporer dengar gelar kesarjanaan (S1).Tak kalah dengan IKJ, Institut Musik Indoesia (IMI) juga berhasil melahirkan sejumlah musisi ternama. Di antaranya Kerispatih, Petra Sihombing, W.A.R Band (Juara 1 Tokyo Band Summit 2019 vs Asian Beat di Jepang), Adrian Martadinata, dan Figgy Papilaya.Meskipun terkenal sebagai kampus pendidikan, ternyata UNJ juga memiliki jurusan Seni Musik. Berbagai seniman kondang di Indonesia pun diketahui merupakan jebolan Seni Musik UNJ, salah satunya adalah Sundari Soekotjo.Perguruan tinggi negeri yang terletak di Semarang, Jawa Tengah ini mempunyai program yang cukup lengkap untuk jurusan Pendidikan Seni Musik. Mulai dari program sarjana, magister, hingga doktoral.Tak hanya itu, UNNES juga menggandeng sejumlah universitas dari luar negeri untuk menjalin kerja sama internasional. Kampus mitra tersebut adalah Bangkok Faculty Exchange Academy, Taipei National of Art dan Australia.Universitas Negeri Malang menyediakan jurusan di bidang musik dalam program studi Pendidikan Seni Tari dan Musik. Jurusan yang berada di bawah Fakultas Sastra ini sudah terakreditasi A pada 2017 lalu.Perguruan tinggi negeri yang terletak di Medan, Sumatra Utara ini memiliki jurusan di bidang musik bernama Etnomusikologi. Jurusan ini merupakan yang pertama ada di Indonesia, tak ayal namanya pun agak terdengar asing bagi sebagian orang.Program studi yang berada di bawah Fakultas Ilmu Budaya itu telah mendapat akreditasi A pada 2017 silam. Sekilas tentang jurusan ini, nantinya mahasiswa akan mempelajari tentang Pengantar Etnomusikologi, Praktik Musik Nusantara Pilihan, dan Musik Ritual.Itulah sepuluh perguruan tinggi di Indonesia yang menyediakan jurusan di bidang musik. Apakah Sobat Medcom tertarik untuk berkuliah di salah satu universitas tersebut?