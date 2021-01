AN Full Daring, Ini Solusi Sekolah yang Tak Punya Komputer

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan melaksanakan Asesmen Nasional (AN) pada September 2021. Asesmen Nasional akan dilakukan secara daring atau berbasis komputer secara penuh atau full daring.Kepala Pusat Asesmen dan Pembelajaran, Kemendikbud, Asrijanty menyadari, tidak semua sekolah sanggup menjalankan AN secara daring karena keterbatasan sarana dan prasarana komputer. Untuk itu, kata dia, sekolah yang tak sanggup menyediakan komputer tersebuk bakal dialihkan."Jadi nanti untuk sekolah yang tidak mempunyai misalnya komputer, itu nanti akan diatur untuk mengikuti atau untuk melaksanakan AN itu di sekolah lain. Jadi itu salah satu solusinya," kata Asrijanty dalam Webinar Kupas Tuntas Asesmen Nasional, Selasa, 26 Januari 2021.Pihaknya akan melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk pemetaan sekolah-sekolah tersebut. Agar seluruh peserta di satuan pendidikan dapat menjalankan AN tanpa kendala."Jadi nanti mungkin ada usaha-usaha koordinasi yang akan dilakukan oleh Dinas Pendidikan setempat dan bekerja sama dengan kantor Kemenag, bekerja sama dengan Kemendikbud untuk mengatasi bagaimana ini bisa dilakukan," ujar Asrijanty.Baca juga: Kemendikbud 'Bocorkan' Contoh Soal AN Model pengerjaan AN memang berbeda dengan Ujian Nasional (UN). Dia menegaskan jika AN harus digelar secara daring. Dia mengatakan, dulu UN dapat dikerjakan dengan model hybrid, atau dilakukan secara daring dan sebagian masih menggunakan pensil dan kertas. Tapi hal yang sama tidak bisa diberlakukan untuk AN."Asesmen Nasional ini memang menggunakan komputer ya. Jadi ini memang berbeda dengan Ujian Nasional," pungkasnya.(CEU)