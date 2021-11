INAHEX 2021: Pameran Virtual Bidang Kedokteran Hewan Pertama di Indonesia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(CEU)

Jakarta: Fakultas Kedokteran Hewan (FKH) Institut Pertanian Bogor (IPB University) berkolaborasi dengan Asosiasi Rumah Sakit Hewan Indonesia (ARSHI) dan IPB Training menyelenggarakan The 3rd Indonesia Animal Hospital and Clinic Expo (INAHEX). Pameran Virtual bidang kedokteran hewan pertama di Indonesia ini akan digelar pada 2-11 November 2021.Kegiatan ini turut didukung oleh Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PB PDHI). Kegiatan INAHEX merupakan pameran virtual pertama di Indonesia terkait alat kesehatan, obat-obatan hewan, pakan dan diet hewan, rumah sakit dan klinik hewan, serta biomedis.Pameran ini terbuka bagi para dokter hewan, pecinta hewan, dan juga masyarakat umum yang bisa diakses secara gratis. Nantinya, INAHEX 2021 akan dibagi menjadi beberapa sesi, yaitu International Seminar, Continuing Professional Development (CPD), Affiliate Group Session, Online Expo and Exhibition Stream, On Demand Course, dan International Competition.Ketua Pelaksana INAHEX 2021, Supriyono menyampaika,n bahwa pameran ini diselenggarakan sebagai sarana untuk memfasilitasi pertukaran informasi terkini terkait bidang kedokteran hewan, medis veteriner, pakan, obat-obatan, dan diagnostik penyakit hewan.“Tujuan dari INAHEX 2021 adalah untuk menciptakan jejaring kerjasama antara seluruh stakeholder bidang kedokteran hewan yang terkait, pemerintah, perguruan tinggi, rumah sakit hewan, praktisi, maupun perusahaan,” kata Supriyono, dalam siaran pers IPB, Selasa, 2 November 2021.Baca juga: Rektor IPB University Mewakili Asia Paparkan Ide di THE Climate Impact Forum Selain itu, katanya, pameran ini menjadi fasilitas diskusi antar organisasi kedokteran hewan. Dalam kegiatan ini, para dokter hewan dapat mendiskusikan isu-isu terkini seputar kedokteran hewan. Tidak hanya itu, dengan adanya diskusi tersebut, diharapkan dokter hewan dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam memanfaatkan teknologi telehealth.Lebih lanjut, dosen IPB University itu menerangkan, kegiatan seminar internasional akan menghadirkan lima pembicara internasional. Yaitu Sebastian H. Bauquier, DVM, MANZCVS, DACVAA, PhD (Associate Professor Anaesthesia Veterinary Clinical Sciences, Melbourne Veterinary School, Faculty of Veterinary and Agricultural Sciences, The University of Melbourne).Selain itu Rita Chang, DVM, PhD (Veterinary Clinical Pathology, Medical Affairs Manager IDEXX Taiwan); Prof. Takuya Mizuno, DVM, PhD, DAiCVIM (Professor Laboratory of Veterinary Clinical Pathology Joint Faculty of Veterinary Medicine, Faculty of Veterinary Medicine, Yamaguchi University); Teerapol Tum Chinkangsadarn DVM (Lecturer at Department of Surgery Faculty of Veterinary Medicine, Chulalongkorn University Bangkok Thailand); dan Dr Paolo Marteli (Senior-Level Zoological Veterinarian, Director of Veterinary Services Ocean Park Corporation, Hongkong).Kegiatan seminar internasional ini dapat diikuti oleh seluruh peserta selama empat hari yaitu mulai tanggal 6-9 November 2021. Sementara itu, kegiatan Continuing Professional Development (CPD) akan diselenggarakan dengan beberapa topik kegiatan yaitu CPD 1 (Medical rehabilitation for post orthopedic surgery patients), CPD 2 (Surgery on exotic pets: reptiles), CDP 3 (Tumor therapy approaches: introduction, chemotherapy and cell therapy), CPD 4 (Veterinary paramedic skills), CPD 5 (Imaging technology for tooth extraction), dan CPD 6 (Small animal orthopedic (basic)).Sedangkan seluruh kegiatan Expo and Exhibition akan diselenggarakan secara virtual yang dikembangkan dengan sistem virtual booth dan e-commerce. Di dalam kegiatan expo ini akan dilakukan pameran dari berbagai perusahaan di bidang alat-alat medis, obat, pakan dan lainnya.Pameran juga dilakukan oleh berbagai rumah sakit dan klinik hewan anggota ARSHI, seluruh Fakultas Kedokteran Hewan di Indonesia (AFKHI), dan PB PDHI. Kegiatan expo ini juga dapat dikunjungi oleh masyarakat umum yang tertarik untuk mencari informasi seputar kesehatan hewan peliharaannya.Melalui kegiatan INAHEX ini, peserta juga dapat mengikuti kursus virtual yang bisa dilakukan kapan saja dengan sistem On Demand Course. Di dalam kegiatan ini juga dapat dilakukan diskusi bersama antara organisasi-organisasi kedokteran hewan, rumah sakit hewan dan instansi terkait dalam membahas isu yang sedang berkembang terkait kedokteran hewan, maupun pengembangan keilmuan kedokteran hewan.Peserta INAHEX 2021 juga dapat mengikuti kegiatan International Paper Competition yang menyediakan kesempatan bagi setiap peserta untuk mempresentasikan hasil-hasil penelitian yang dilakukan.Supriyono, Asisten Direktur Rumah Sakit Hewan Pendidikan IPB University, kegiatan ini diharapkan dapat menjadi wadah dalam bertukar informasi seluruh stakeholder kedokteran hewan.Tidak hanya itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kerjasama, dan kemampuan serta pengetahuan peserta terkait keilmuan dan teknologi 4.0 di bidang kedokteran hewan. Bagi masyarakat yang hendak berkunjung, dapat mengakses pameran mulai tanggal 2 November secara gratis melalui laman https://expo.inahex.com/.