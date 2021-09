Undip Pertahankan Peringkat di THE WUR 2022

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Semarang: Universitas Diponegoro (Undip) mempertahankan peringkat dalam Times Higher Education World University Ranking (THE WUR) Tahun 2022. Dari seluruh perguruan tinggi di Indonesia yang masuk dalam pemantaun THE WUR 2022, Undip menduduki peringkat ke-7 nasional.Secara global, Undip masuk di kelompok 1.200+ bersama beberapa universitas ternama di Indonesia seperti Universitas Gajah Mada (UGM), Universitas Brawijaya (UB), Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Padjajaran (Unpad), dan Universitas Airlangga (UNAIR). Pemeringkatan secara global THE WUR 2022 melibatkan 1.600 universitas yang tersebar di 99 negara dan wilayah.Rektor Undip Yos Johan Utama mengapresiasi hasil pemeringkatan yang dilakukan lembaga internasional dan nasional. Termasuk, hasil pemeringkatan yang dibuat THE WUR."Perlu kami tegaskan, seluruh sivitas akademika Undip tidak akan berhenti berupaya memperbaiki kinerja, dan hasil pemeringkatan tersebut menjadi salah satu masukan yang kami catat untuk bahan evaluasi kami," kata Yos Johan mengutip siaran pers Undip, Selasa, 7 September 2021.Baca: Kampus Dinilai Sudah Terbiasa Menjalankan Kuliah Tatap Muka Terbatas Dengan capaian ini, Undip mempertahankan posisi 10 perguruan tinggi terbaik di Indonesia dalam dua tahun pemeringkatan secara berturut turut. Pada THE WUR 2021 yang dipublikasikan September tahun lalu, perguruan tinggi yang berpusat di Kota Semarang ini juga berada dalam jajaran 10 perguruan tinggi terbaik di Indonesia.Dalam menyusun peringkat universitas terbaik 2022, THE WUR menggunakan lima indikator utama, yaitu teaching, research, citations, industry income, dan international outlook. Kemudian juga dipakai rasio dosen dan mahasiswa, porsi mahasiswa asing (internasional), rasio mahasiswa pria dan wanita, serta full time equivalency (FTE).Berdasarkan hasil pemeringkatan kali ini, urutan pertama ditempati oleh Universitas Indonesia, kedua Institut Teknologi Bandung, posisi ketiga Universitas Pendidikan Indonesia, dan keempat Universitas Airlangga.Posisi kelima ditempati Bina Nusantara University, keenam Universitas Brawijaya, ketujuh Universitas Diponegoro, kedelapan Universitas Gadjah Mada, kesembilan Universitas Hasanuddin, dan kesepuluh Institut Pertanian Bogor.(AGA)