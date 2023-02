Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Sebanyak dua dosen Departemen Ilmu Komputer, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), IPB University mendapatkan pengakuan dari Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) sebagai Senior Member. Mereka ialah Karlisa Priandana dan Auzi Asfarian.Predikat ini hanya diberikan kepada anggota IEEE yang telah berkecimpung dalam praktik profesional minimal 10 tahun dan mampu menunjukkan kinerja signifikan dalam praktik profesional minimal 5 tahun. Saat ini, hanya kurang dari 10 persen anggota IEEE memperoleh pengakuan tersebut.Karlisa Priandana ialah peneliti di bidang robotika dan artificial intelligence untuk mendukung pertanian. Sepanjang kariernya di IPB University sejak 2012, dia telah melaksanakan berbagai penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui pendanaan dari IPB University, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek), Australian Volunteers International dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).“Selain beraktivitas di IPB University, saya juga aktif sebagai pengurus IEEE," kata Karlisa dalam keterangan tertulis, Kamis, 2 Februari 2023.Dia pernah menjadi Deputi Bendahara dan Bendahara IEEE Indonesia Section pada 2017 dan 2018. Kemudian, menjadi Deputi Sekretaris untuk IEEE Indonesia Section pada 2021 dan 2022."Saya juga aktif terlibat dalam kegiatan-kegiatan IEEE Women in Engineering Indonesia,” beber dia.Karlisa berharap lebih banyak lagi dosen dan mahasiswa IPB University dapat bergabung dengan IEEE dan diakui sebagai senior member. Saat ini, IPB University telah memiliki IEEE Student Branch sebagai wadah yang memfasilitasi dan menghubungkan mahasiswa IPB University dengan kegiatan-kegiatan IEEE, baik di tingkat nasional maupun internasional.“IEEE Student Branch IPB University secara konsisten menyelenggarakan berbagai pelatihan, workshop, kompetisi, dan kolaborasi dengan IEEE Student Branch lainnya sejak 2019,” tutur dia.Sementara itu, Auzi Asfarian terlibat dalam penyelenggaraan berbagai konferensi internasional yang berafiliasi dengan IEEE. Seperti sebagai Conference Activity Committee di IEEE Indonesia Section sejak 2021.Auzi juga telah mendapatkan penghargaan best paper dan best presenter di berbagai konferensi internasional dan menerbitkan empat buku tentang informatika untuk sekolah menengah atas.“Saya juga terlibat aktif di Association for Computing Machinery (ACM) terutama di bidang interaksi manusia-komputer dan desain pengalaman pengguna,” tutur dia.Auzi mengungkapkan keuntungan sebagai Senior Member IEEE adalah rekognisi dari rekan kerja untuk keunggulan profesional dan teknikal. Selain itu, kelayakan memimpin pada posisi executive volunteer di IEEE, mendapatkan surat rekomendasi, rekognisi di media dan surat kabar, mendapatkan plakat dari IEEE, dan layak menjadi salah satu pembicara pada program Distinguished Lecture IEEE.