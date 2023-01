Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

1. Seoul National University (SNU)

2. Pratt Institute School of Art in New York

3. University California Los Angeles (UCLA)

4. Harvard University

(REN)

Jakarta: Acara dating show Single's Inferno 2 tengah menjadi perbincangan publik. Tayangan tersebut memperkenalkan pemain yang menarik perhatian.Terdapat enam pasangan yang terdiri atas enam pria dan enam wanita. Mereka, ialah Choi Jong Woo, Joo Yong Jae, Kim han Bin, Shin Dong Woo, Kim Jin Young, Kim Se Jun, Shin Seol ki, Park Se Jeong, Lee So E, Lee Nadine, Choi Seo Eun, dan Lim Min Su.Masyarakat makin tertarik lantaran Single's Inferno 2 mengangkat cerita unik. Pemain harus tinggal di pulau cinta dan melakukan sejumlah hal untuk saling mengenal. Dari kebersamaan itu, mereka diharap dapat menemukan pasangannya.Tidak hanya memiliki keunggulan fisik, pemain Single's Inferno 2 juga menorehkan prestasi akademik yang baik. Bahkan, beberapa di antaranya merupakan mahasiswa universitas ternama.Dilansir dari laman Instagram @schoters berikut daftar universitas ternama yang menjadi tempat menimba ilmu beberapa pemain Single's Inferno 2:Salah satu pemain wanita yang juga merupakan Miss Chunhyang 2022, Shin Seol ki, merupakan mahasiswa SNU. SNU adalah perguruan tinggi paling bergengsi di Korea Selatan.SNU telah berdiri sejak 1946. Kampus tersebut memiliki 30.273 mahasiswa di 5.802 fakultas.Pemain wanita Choi Seo Eun yang juga merupakan Miss Korea 2021 menimba ilmu di Pratt Institute School of Art in New YorkPratt Institute School of Art in New York merupakan universitas yang telah didirikan sejak 1877. Kampus tersebut memiliki 8 departemen dengan program utama di bidang teknik, arsitektur, dan seni rupa.Pemain pria Shin Dong Woo, yang juga merupakan Mister Global Korea 2022 menimba ilmu di UCLA. UCLA adalah universitas terbaik peringkat ke-40 dunia.Kampus tersebut menyediakan 300 program sarjana dan pascasarjana dalam berbagai disiplin ilmu. UCLA menjadi salah satu kampus yang menampung mahasiswa terbanyak di Amerika Serikat.Salah satu pemain Single's Inferno 2 yang paling menarik perhatian, Lee Nadine, merupakan mahasiswa Harvard University. Harvard University adalah kampus terbaik peringkat 5 dunia.Harvard University memiliki sembilan fakultas. Kesembilan fakultas itu, yakni seni dan sains, kedokteran, ilmu agama, hukum, bisnis, desain, pendidikan, kesehatan masyarakat, dan pemerintahan.Demikian sejumlah universitas yang menjadi tempat menimba ilmu pemain Single's Inferno 2. Tidak hanya hebat di dunia hiburan, latar belakang pendidikan mereka juga menginspirasi, ya?