Mengenal Karakteristik Benua Asia: Letak, Luas, dan Dinamika Penduduk

Jakarta: Benua Asia merupakan benua terluas di permukaan bumi. Luasnya mencapai 44.493.000 km2 atau seperempat luas wilayah daratan dunia atau setara dengan empat setengah kali luas Benua Eropa.Benua Asia terbagi menjadi lima wilayah, yaitu barat, tengah, selatan, timur, dan tenggara. Yuk kita mengenal lebih jauh tentang Benua Asia dikutip dari laman Ditsmp Kemdikbud:

Benua Asia terbentang dari Indonesia di selatan hingga Rusia di utara mendekati Kutub Utara. Secara astronomis, Benua Asia terletak pada 26°BT – 170°BT dan 11°LS – 80°LU, sedangkan letak geografis Benua Asia diapit oleh Benua Eropa, Benua Australia, dan Benua Amerika. Berikut batas wilayah Benua Asia:

Sebelah utara: Samudra Arktik Sebelah selatan: Samudra Hindia Sebelah barat: Benua Eropa, Pegunungan Ural, Laut Kaspia, Laut Hitam, Selat Bosphorus, Selat Dardanella, Laut Tengah, Terusan Suez, dan Laut Merah Sebelah timur: Selat Bering dan Samudra Pasifik



1. Komposisi berdasarkan Usia

2. Komposisi berdasarkan Ras

Asia Utara dan Asia Tengah mayoritas: Ras Kaukasoid atau Ras Europoid Asia Timur dan Asia Tenggara sebagian besar: Ras Mongoloid Asia Selatan bagian tengah didominasi: Ras Kaukasoid Asia Selatan bagian selatan didominasi: Ras Negroid, misalnya suku bangsa Dravida di India Selatan dan Srilanka Asia Barat (Timur Tengah) bagian selatan, khususnya negara-negara di Semenanjung Arab (Yaman, Oman): Ras Negroid Asia Kecil, Asia Barat (Timur Tengah) bagian utara: Ras Kaukasoid/Europoid dan Ras Negroid.

3. Pertumbuhan penduduk Asia

Benua Asia dibagi menjadi lima region/pembagian wilayah dan memiliki kurang lebih 51 negara. Pembagian tersebut didasari oleh perbedaan budaya dibandingkan dengan aspek fisik wilayah.Setiap region/ wilayah terdiri dari beberapa negara. Dinamika penduduk masing-masing region/wilayah tentu akan berbeda tergantung faktor yang memengaruhinya, yakni angka kelahiran atau natalitas, angka kematian, atau mortalitas, dan migrasi.World Population Data Sheet (WPDS) mencatat jumlah penduduk Asia mencapai 3.921.000.000 jiwa pada 2005. Jumlah ini terus meningkat mencapai 4.397.000.000 pada 2015.Sehingga, penduduk Asia bertambah sebesar 476 juta jiwa dalam kurun 10 tahun. Peningkatan ini termasuk yang terbesar dibandingkan dengan benua lainnya.Beberapa negara di Asia, seperti China, India, dan Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Wilayah Asia Timur, Asia Tenggara, dan Asia Selatan, memiliki jumlah dan kepadatan penduduk tinggi sedangkan Asia tengah tergolong sedikit. Berikut tiga komposisi penduduk Asia:Sebesar 25 persen penduduk Asia berusia di bawah 15 tahun dan 8 persen berusia 65 tahun ke atas. Penduduk Asia yang berusia antara 15 sampai 65 tahun sebesar 67 persen. Hal ini membuktikan sebagian besar penduduk Asia tergolong usia produktif menurut World Population Data Sheet (WPDS, 15).Penduduk Benua Asia terdiri dari tiga ras utama, yaitu Ras Mongoloid, Ras Kaukasoid, dan Ras Negroid. Tipe ras ini sudah bercampur baur dan mengalami proses asimilasi satu sama lain. Dalam wilayah tertentu masih terdapat ras dominan yakni:Pertumbuhan penduduk Asia mencapai 1,5 persen per tahun. Negara dengan tingkat pertumbuhan tinggi melebihi 2,5 persen adalah Yaman, Suriah, Arab Saudi, Laos, dan Yordania.Penduduk Asia memiliki kualitas yang dapat dilihat melalui Human Development Index (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Human Development Index (HDI) merupakan gabungan dari indikator angka harapan hidup sejak lahir (Life Expectancy at Birth), pendidikan, dan pendapatan per kapita.Apabila suatu negara memiliki skor HDI tinggi, penduduknya menunjukan angka harapan hidup yang lebih panjang dan pendidikan yang ditempuh lebih lama (rata-rata pendidikan tinggi dan pendapatan per kapita tahun lebih tinggi).Berdasarkan indikator HDI, kualitas penduduk Asia bervariasi. Beberapa negara di Asia memiliki kualitas tinggi, sementara negara lain memiliki kualitas sedang atau rendah.Jepang, Korea Selatan, Singapura, Brunei, China, dan Arab Saudi termasuk dalam kelompok kualitas penduduk sangat tinggi. Negara-negara tersebut memiliki jumlah penduduk dengan angka harapan hidup, tingkat pendidikan, dan tingkat pendapatan yang tinggi. Indonesia masuk dalam kategori sedang dan Nepal masuk dalam kategori rendah.Berdasarkan penjelasan di atas, Benua Asia memiliki jumlah penduduk terbanyak di dunia dan persebaran penduduknya tergolong tidak merata. Semoga informasi ini bermanfaat yaa.