10 Universitas Terbaik di Dunia Versi THE World Reputation Rankings 2023

10 Top Universitas di THE World Reputation Rankings 2023:

Harvard University Massachusetts Institute of Technology Stanford University University of Oxford University of Cambridge University of California, Berkeley Princeton University Tsinghua University Yale University The University of Tokyo

Jakarta: Lembaga Pemeringkatan Times Higher Education (THE) kembali merilis THE World Reputation Rankings 2023, hari ini, Selasa, 13 Februari 2024. Pemeringkatan ini didasarkan pada survei opini terbesar di dunia yang hanya mengundang para akademisi senior dan terpublikasi.Laporan ini meminta para peneliti untuk menyebutkan tidak lebih dari 15 universitas yang mereka yakini sebagai yang terbaik untuk penelitian dan pengajaran di bidangnya.Dalam pemeringkatan skala dunia, Universitas Harvard menduduki peringkat teratas selama 13 tahun berturut-turut, dan AS tetap menjadi negara yang paling banyak masuk dalam pemeringkatan, dengan 52 institusi. Meski begitu jumlah ini lebih sedikit empat dibandingkan tahun lalu.Dengan enam universitas, Amerika juga mendominasi peringkat 10 besar. Inggris, Tiongkok, dan Jepang juga masuk dalam kelompok ini.Urutan 10 teratas sebagian besar tetap tidak berubah, kecuali universitas dengan skor tertinggi di Tiongkok, Universitas Tsinghua, yang naik satu peringkat ke peringkat kedelapan, dan Universitas Yale di AS, yang turun ke peringkat kesembilan.Inggris terus memiliki jumlah perwakilan terbanyak kedua dalam peringkat keseluruhan, yaitu 20 kampus, meskipun jumlah ini lebih sedikit empat kampus dibandingkan tahun lalu. Entri tertingginya adalah Universitas Oxford, di tempat keempat.Tiongkok dan Jerman mengikuti Inggris dalam hal keterwakilan, dengan masing-masing 15 dan 14 universitas. Terdapat peningkatan dalam jumlah universitas dari Timur Tengah, dengan tujuh institusi dari kawasan ini yang bergabung pada tahun ini.Mereka mewakili Uni Emirat Arab, Lebanon, Kuwait dan Arab Saudi. Secara keseluruhan, universitas di 31 negara masuk dalam pemeringkatan tersebut.