Sepanjang 2023, ITB Berikan Beasiswa ke 7.607 Mahasiswa

Advertisement

(REN)

Jakarta: Institut Teknologi Bandung ( ITB ) terus berkomitmen mencetak sumber daya manusia (SDM) berkualitas, tidak hanya dalam hal akademik namun juga membangun karakter kecendikiawanan. ITB memberikan berbagai bantuan kepada mahasiswa, salah satunya berupa penyediaan beasiswa Beasiswa merupakan bantuan yang diberikan kepada mahasiswa, dapat berupa beasiswa ekonomi ataupun beasiswa prestasi, demi keberlangsungan pendidikan yang ditempuh. Pemberian beasiswa dapat berupa biaya pendidikan, bantuan biaya hidup, bantuan tugas akhir, atau pemberian barang yang dapat menunjang kegiatan perkuliahan.Dikutip dari laman itb.ac.id, program beasiswa di ITB dibedakan menjadi dua jenis, yakni beasiswa pemerintah dan beasiswa non pemerintah. Beasiswa pemerintah adalah beasiswa yang disediakan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.Sementara itu, beasiswa non pemerintah atau swasta berasal dari organisasi swasta, lembaga, atau perusahaan yang mempunyai perhatian dan komitmen di bidang pendidikan. Pada 2023, terdapat 12 mitra pemberi beasiswa pemerintah serta 66 mitra pemberi beasiswa non pemerintah di ITB.Total penerima manfaat dari beasiswa pemerintah pada 2023 mencapai 5.464 orang. Sementara itu, total mahasiswa penerima beasiswa non pemerintah pada 2023 berjumlah 2.143 orang.Sehingga, total mahasiswa penerima manfaat di ITB, baik dari beasiswa pemerintah maupun non pemerintah berjumlah 7.607 orang.Mitra non pemerintah di ITB juga memberikan bantuan berupa laptop yang dapat menunjang kegiatan perkuliahan mahasiswa. Penerima beasiswa merupakan mahasiswa aktif ITB yang dengan persyaratan tertentu dan telah disetujui oleh pengelola atau pemberi beasiswa.Pemberian beasiswa ini diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk semakin mendapatkan akses ke pendidikan yang lebih berkualitas. Penerima manfaat juga dapat semakin didorong mengasah kemampuan pengetahuannya.Melalui beasiswa, mahasiswa juga dapat meningkatkan keterampilan mereka di bidang tertentu. Selain itu, mahasiswa penerima manfaat juga kerap didorong terlibat dalam proyek atau tugas penelitian yang dapat meningkatkan kemampuan analitis, berpikir kritis, serta pemecahan masalah.Mahasiswa diharapkan dapat semakin siap menghadapi tantangan kompleks sebagai fondasi kuat bagi kesuksesan mereka di masa datang dengan berbagai pengembangan kemampuan dan daya berpikir.