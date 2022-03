Beasiswa Semesta Kembali Diluncurkan, Kuliah Gratis di Jurusan Teknik Informatika

Cara Mengikuti Beasiswa SEMESTA

Terbuka Untuk Semua Kalangan

Jakarta: Komunitas Sevima (PT Sentra Vidya Utama) kembali meluncurkan beasiswa SEMESTA keempat kalinya. Beasiswa SEMESTA didanai penuh oleh SEVIMA untuk memfasilitasi kuliah sarjana di jurusan IT secara gratis.Dalam sambutannya, Ketua MPR Bambang Soesatyo menyatakan bahwa Beasiswa SEMESTA merupakan kesempatan emas yang tak bisa dilewatkan para calon mahasiswa. Terlebih di Tahun 2022 ini, Beasiswa SEMESTA akan memberikan kuliah gratis di jurusan Teknik Informatika serta gaji untuk 50 putra-putri bangsa.“Beasiswa Semesta ini, memberikan kesempatan kuliah sarjana S1 gratis kepada masyarakat yang kurang mampu yang ini berkuliah di teknik informatika atau IT di kampus-kampus favorit di Indonesia. Selain itu penerima beasiswa yang memenuhi syarat juga akan menerima gaji dari SEVIMA. Ini merupakan kesempatan emas yang tak bisa dilewatkan,” ungkap Bambang Soesatyo dalam peluncuran beasiswa, dikutip dari siaran pers, Selasa, 8 Maret 2022.CEO SEVIMA, Sugianto Halim mengungkapkan bahwa Beasiswa SEMESTA didanai penuh oleh SEVIMA untuk memfasilitasi kuliah sarjana di jurusan IT secara gratis. Selama masa studi, para peraih beasiswa juga akan mendapatkan pelatihan, serta kesempatan untuk bekerja dan mendapat gaji bulanan bagi mereka yang memenuhi syarat.Beasiswa ini terbuka untuk siswa kelas tiga maupun alumni SMA/SMK/MA sederajat. Tersedia 50 beasiswa untuk diperebutkan di tahun 2022 ini, dengan total nominal beasiswa mencapai satu miliar rupiah.“50 anak tersebut dapat berkuliah di kampus-kampus favorit di seluruh Indonesia yang bekerja sama dengan SEVIMA dalam program Beasiswa ini. Seperti: Universitas Siber Asia, Universitas Insan Cita Indonesia, Universitas Muhammadiyah Siber, serta banyak lainnya,” ungkap Halim.Fokus Beasiswa SEMESTA dalam menyediakan kuliah sarjana di jurusan IT, disebut Sugianto Halim bukannya tanpa alasan. Dunia saat ini sedang menghadapi revolusi industri keempat, di mana kemampuan menguasai teknologi menjadi sangat penting.Selain itu, minat masyarakat dalam berkuliah di jurusan IT juga terbukti sangat tinggi. Berdasarkan data Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi ( LTMPT ) di tahun 2021 saja, Teknik Informatika menjadi Program Studi Saintek yang paling diminati dalam Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri ( SNMPTN ). Beasiswa SEMESTA merupakan wujud peran aktif SEVIMA di bidang edukasi dalam membangun SDM unggul di Indonesia. Dengan memberikan kesempatan kepada putra-putri bangsa Indonesia untuk mendapatkan pendidikan tinggi (sarjana) yang berkualitas khususnya di bidang IT,” lanjutnya.Pendaftaran beasiswa ini sangat mudah. Calon mahasiswa yang berminat cukup mengisi formulir dan berkas administrasi di website maukuliah.id/beasiswa-semesta. Peserta nantinya akan diseleksi melalui tes berbasis komputer (CBT) dan tes pemrograman (hackaton).“Pendaftaran cukup mudah dan bisa dilakukan secara online. Pendaftaran dibuka hingga 30 April 2022,” imbuh Halim.Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana, dan Ketua PGRI Djoko Adi Waluyo, dalam sambutannya mengungkapkan urgensi peningkatan SDM Indonesia untuk pembangunan. Kemajuan di bidang IT menurut ketiganya sudah ditunggu-tunggu masyarakat.“Semua kalangan bisa meraih beasiswa ini, dan para adik-adik yang meraih beasiswa nantinya, akan turut serta berkontribusi meningkatkan sumber daya manusia dan menghasilkan efek yang positif untuk pembangunan Indonesia,” ungkap Moeldoko.Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, serta Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki dalam sambutannya menggarisbawahi bagaimana anak bangsa yang kompeten di bidang IT juga dapat mendukung kemajuan di sektor industri lainnya. Termasuk di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Perhubungan, hingga Usaha Kecil Menengah.“Inilah saatnya untuk terus lakukan inovasi, adaptasi, dan kolaborasi. Adanya beasiswa ini bisa membentuk SDM Indonesia yang maju dan unggul, dan dapat bermanfaat bagi kemajuan bangsa di berbagai sektor,” ujar Sandiaga Uno.Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, dalam sambutannya, mengingatkan siswa-siswi madrasah untuk tidak melewatkan kesempatan beasiswa yang terbuka untuk semua kalangan ini. Siswa madrasah, lanjutnya, juga sangat kompeten untuk berkiprah di bidang IT.“Program Beasiswa SEMESTA merupakan investasi terbaik masa depan bangsa, untuk memfasilitasi siswa-siswi madrasah dalam berkuliah di jurusan Informatika dan mendukung visi Pemerintah SDM Unggul Indonesia Maju,” ujar Yaqut.Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Ketua DPD La Nyalla Mattalitti, serta para Kepala Daerah yang turut memberi sambutan, menekankan kontribusi putra-putri bangsa yang menguasai IT untuk kemajuan daerah. “Kemampuan di bidang IT yang dihadirkan Beasiswa SEMESTA, akan menjadi pengungkit yang membuka pintu baru kesejahteraan, bagi warga Jakarta, dan seluruh daerah di Indonesia,” pungkas Anies.