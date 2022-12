Selamat! 4 Kampus di Indonesia Terima Penghargaan UI GreenMetric 2022

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: UI GreenMetric World University Rankings 2022 mengumumkan penghargaan pemeringkatan perguruan tinggi di bidang keberlanjutan untuk level Indonesia dan internasional. Universitas Indonesia ( UI ) meraih peringkat pertama dalam pemeringkatan bidang keberlanjutan.Selain kategori Kampus Berkelanjutan Terbaik, UI GreenMetric memberikan empat penghargaan lainnya bagi perguruan tinggi. Pertama, penghargaan The 2022 Most Sustainably Improved University."The 2022 Most Sustainably Improved University dianugerahkan kepada Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang," ujar Wakil Kepala UI GreenMetric World University Rankings, Junaidi, dalam pengumuman secara daring, Senin, 12 Desember 2022.Kedua, penghargaan The 2022 Most Active University in UI Greenmetric World University Rankings Network-Indonesia diberikan kepada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Selanjutnya, penghargaan The 2022 Most Sustainably Innovative University."The 2022 Most Sustainably Innovative University diberikan kepada Universitas Hasanuddin," tutur Junaidi.Terakhir, dipilih The 2022 Best New Participating University. Penghargaan tersebut diberikan kepada Institut Bio Scientia Internasional Indonesia.UI GreenMetric merupakan inovasi UI yang dikenal luas di dunia internasional sebagai pemeringkatan perguruan tinggi pertama di dunia berbasis komitmen tinggi pada pengelolaan lingkungan hidup kampus. Kini, UI GreenMetric of World Universities semakin mendunia dan semakin banyak diikuti perguruan tinggi di berbagai negara.Tahun ini, jumlah peserta mencapai 1.050 universitas dari 85 negara di dunia, bertambah dari sebelumnya (2021) 956 perguruan tinggi dari 80 negara. Di Indonesia, terdapat 126 perguruan tinggi yang telah berpartisipasi dalam UI GreenMetric.Penilaian UI GreenMetric 2022 dilandasi tiga pilar, yakni lingkungan hidup, ekonomi, dan sosial. Adapun bobot indikator penilaian terdiri atas Keadaan dan Infrastruktur Kampus (15 persen), Energi dan Perubahan Iklim (21 persen), Pengelolaan Sampah (18 persen), Penggunaan Air (10 persen), Transportasi (18 persen), serta Pendidikan dan Riset (18 persen).