Peringkat ITS Naik dalam QS WUR by Subject 2021

Surabaya: Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) meraih peringkat 401 – 450 pada kategori Engineering and Technology pada pemeringkatan Quacquarelli Symonds (QS) World University Rankings (WUR) by Subject 2021. Dengan begitu, peringkat ITS naik dibandingkan tahun sebelumnya yang ada di posisi 451 – 500 untuk bidang yang sama.Manajer Senior Urusan World Class University ITS Rulli Pratiwi Setiawan menjelaskan, pada bidang ini, ITS mendapat skor 66,30 untuk kriteria Academic Reputation. Kemudian, kriteria Employer Reputation mendapat skor 65,30; kriteria Citations per Paper mendapat skor 55,20; dan kriteria H-index Citations mendapat skor 42,40."Terdapat terdapat tiga bidang keilmuan yang lebih spesifik, di mana ITS masuk dalam 500 besar QS WUR by Subject 2021, yaitu Mechanical Engineering, Computer Science and Information System, dan Electrical and Electronic," papar Rulli melalui keterangan tertulis yang dikutip Selasa, 9 Maret 2021.Baca: Percepat Persiapan Kuliah Tatap Muka, Warga Kampus Bakal Divaksin Pada bidang Computer Science and Information System, lanjut Rulli, ITS menduduki peringkat 401 – 450 dunia. Peringkat ini lebih baik dibandingkan pada 2020 yang di urutan 451 – 500 dunia. ITS mendapat total skor 53,7 pada bidang ini. Pada kriteria Academic Reputation mendapat skor 41,20; kriteria Employer Reputation mendapat skor 61,40; kriteria Citations per Paper mendapat skor 62,40; dan kriteria H-Index Citations mendapat skor 62,70.Selain itu, pada bidang Mechanical Engineering, ITS mempertahankan peringkatnya di posisi 351 – 400 dunia. Total skor yang diperoleh ITS adalah 45,7. Pada bidang ini, ITS mendapat skor 38,60 untuk kriteria Academic Reputation. Kemudian, kriteria Employer Reputation mendapat skor 61,50: kriteria Citations per Paper mendapat skor 41,00; dan kriteria H-Index Citations mendapat skor 37,80.Kemudian pada bidang Electrical and Electronic, ITS berada di peringkat 451 – 500 dunia pada 2021. Pada bidang ini, ITS mendapat total skor 47,4. Pada kriteria Academic Reputation mendapat skor 44,80; kriteria Employer Reputation mendapat skor 69,00; kriteria Citations per Paper mendapat skor 35,00; dan kriteria H-Index Citations mendapat skor 23,80.Ia menambahkan, peringkat secara domestik masih belum dapat diketahui karena skor detail dari masing-masing indikator QS WUR by Subject 2021 untuk masing-masing perguruan tinggi juga masih belum muncul."Ke depannya, untuk dapat terus mempertahankan dan meningkatkan capaian ITS, membangun jejaring riset di level internasional adalah hal yang perlu ditingkatkan," ujarnya.Baca: Kado Dies Natalis ke-45, UNS Tambah Enam Guru Besar Baru Pemeringkatan QS WUR by Subject 2021 diluncurkan secara virtual pada acara webinar on-demand, Kamis, 4 Maret 2021. Pemeringkatan mencakup 51 bidang keilmuan yang terkelompokkan dalam lima broad subject areas, yaitu Art and Humanities, Engineering and Technology, Life Sciences and Medicine, Natural Sciences, serta Social Sciences and Management.Aspek penilaian tahun ini mempunyai empat indikator. Yaitu berupa Academic Reputation, Employer Reputation, Citations per Paper, dan H-Index Citations. Dalam kriteria penilaian, dosen Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) ITS ini menjelaskan, masing-masing bidang keilmuan dalam QS WUR by Subject mempunyai bobot penilaian yang berbeda.Namun, untuk bidang keilmuan yang ada dalam lingkup Engineering and Technology mempunyai bobot yang sama untuk tiap indikator, yaitu 40 persen untuk Academic Reputation, 30 persen untuk Employer Reputation, 15 persen untuk Citations per Paper, dan 15 persen untuk H-Index Citations.(AGA)