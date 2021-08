Bantu Dana Pendidikan, Rektor ITB Berharap Student Loan Mulai Digagas

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Rektor Institut Teknologi Bandung (ITB), Reini Wirahadikusumah mengungkapkan, bahwa pendanaan pendidikan saat ini memiliki data tunggakan (piutang) Biaya Penyelenggaraan Pendidikan ITB mencapai hampir Rp46 miliar. Dari jumlah tersebut, Rp30 miliar adalah tunggakan S1, sebanyak 2,600 mahasiswa.Dari alumni juga terdapat piutang Rp4 miliar dengan Rp3 miliar adalah dari jenjang S1. Menurut Reini, upaya bantuan pinjaman untuk mahasiswa dari berbagai pihak masih belum memungkinkan untuk diwujudkan.Untuk itu, ia berharap ada semacam student loan dari Alumni dengan sistem pay it forward sehingga mahasiswa dapat menyelesaikan tunggakan ini dan pada saat mahasiswa lulus dapat membantu adik-adik kelasnya. Alternatif lain adalah ITB memberikan ikatan dinas yang tidak komersil bagi penerima beasiswa.Pernyataan tersebut disampaikan Reini dalam acara Virtual Gathering: Follow your Passion, Take Care of Your Future. Acata ini digelar dalam rangka hari Kemerdekaan Indonesia, pada 17 Agustus 2021 sekaligus memperingati hari jadi ke-5 tahun Beasiswa G86.Acara tersebut dihadiri oleh lebih dari 190 orang peserta yang sebagian besar adalah mahasiswa dan lulusan ITB. Acara dimulai dengan peluncuran website Beasiswa G86 yaitu https://beasiswa-itb86.id/ yang berisikan informasi baik untuk penerima beasiswa maupun donatur.Para donatur dapat mengakses website untuk mendonasikan dana beasiswa yang kemudian disalurkan oleh G86 secara transparan. Data pribadi termasuk laporan akademik setiap penerima beasiswa dapat diakses sebagai bagian layanan.Baca juga: Siap-siap, Pendaftaran Beasiswa OSC Medcom.id 2021 Dibuka Besok Di sisi lain calon penerima beasiswa dapat memperoleh informasi kesempatan beasiswa pada website ini serta mendaftar jika berminat. Untuk semester 2 tahun ajaran 2021/2022, pembukaan pendaftaran akan dilaksanakan pada periode 1 – 31 Oktober 2021.Dikutip dari laman ITB, Ida Rachmawati sebagai Koordinator G86 mengatakan, G86 dibentuk p[ada 2016, dengan jumlah dana yang disalurkan hanyalah Rp103 juta per tahun untuk 15 anak. Namun saat ini dana yang disalurkan sudah mencapai lima kali lipat menjadi Rp500 juta per tahun untuk 67 anak."Total dana yang telah disalurkan selama lima tahun G86 berkiprah adalah sebesar Rp1.375 miliar," ujarnya.