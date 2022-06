11 Kampus Pencetak Crazy Rich Terbanyak di Dunia

1. Harvard University

Jakarta: Terdapat banyak hal yang perlu dipertimbangkan sebelum menentukan kampus tujuan, salah satunya adalah kualitas lulusan. Kesuksesan alumni dari suatu perguruan tinggi dapat mencerminkan mutu pendidikan di kampus tersebut.Untuk itu, Sobat Medcom perlu meriset terlebih dahulu soal jenjang karier alumni dari kampus impian. Pastikan apakah banyak yang terserap di lapangan kerja , atau justru menjadi pengusaha bertitel crazy rich.Berbicara tentang crazy rich, setidaknya ada 11 kampus di seluruh dunia yang berhasil mencetak belasan hingga puluhan konglomerat. Dikutip dari Instagram @schoters, berikut ulasannya:Harvard University merupakan kampus yang paling banyak mencetak crazy rich. Sebanyak 29 miliarder dengan pendapatan total sekitar USD207 miliar merupakan jebolan kampus ini.Beberapa tokoh ternama yang pernah menempuh pendidikan di Harvard University adalah founder Go-Jek Nadiem Makarim, founder Boston Beer Company Jim Koch, serta penambang Bitcoin Cameron dan Tyler Winklevoss.Kampus yang berlokasi di Philadelphia, Amerika Serikat ini juga berhasil melahirkan 28 crazy rich. Jumlah kekayaan mereka bila digabung diperkirakan mencapai USD284,8 miliar.Beberapa tokoh ternama yang merupakan jebolan University of Pennsylvania antara lain mantan presiden Amerika Serikat sekaligus pengusaha Donald Trump dan CEO SpaceX Elon Musk.Sama seperti University of Pennsylvania, jumlah miliarder jebolan Stanford University mencapai 28 orang. Kekayaan mereka bila digabungkan diperkirakan mencapai USD124,4 miliar.Beberapa tokoh ternama yang pernah menempuh pendidikan di kampus ini antara lain pendiri start-up bank digital Nubank David Velez, serta pendiri layanan pesan antar makanan DoorDash Andy Fang, Stanley Tang, Tony Xu, dan Rvan Moore.Kampus yang berlokasi di New Haven, Connecticut ini juga menjadi pencetak crazy rich. Sebanyak 21 milarder dengan total kekayaan gabungan mencapai USD140,8 miliar ini merupakan jebolan Yale University.Beberapa alumni dari kampus ini antara lain salah satu pendiri Alibaba Group Joe Tsay, CEO Blackstone Stephen Schwarzman, serta pendiri media sosial Pinterest Paul Sciarra.Mumbai University menjadi satu-satunya kampus asal Asia yang berhasil melahirkan 20 milarder. Total kekayaan mereka menyentuh USD162,8 miliar.Sejumlah tokoh crazy rich yang sempat mengenyam pendidikan di kampus ini antara lain, orang terkaya di Asia Mukesh Ambani, serta pemilik Kotak Mahindra Bank Uday Kotak.Universitas yang berlokasi di Itacha, New York ini berhasil mencetak 18 tokoh milarder. Total kekayaan mereka diperkirakan mencapai USD65,1 miliar.Salah satu alumninya adalah Robert F. Smith, pendiri perusahaan teknologi dan investasi Vista Equity Partners.Kampus yang berlokasi di Los Angeles ini menjadi rumah bagi 15 milarder dunia. Total kekayaan mereka diperkirakan mencapai USD58,5 miliar.Salah satu alumni University of Southern California yang terkenal ialah pembuat Star Wars, George Lucas.Sebanyak 14 milarder merupakan jebolan Massachusetts Institute of Technology. Jumlah kekayaan mereka bila digabung diperkirakan mencapai USD104 miliar.Beberapa tokoh terkenal yang pernah mengenyam pendidikan di kampus ini adalah pendiri Hedge Fund Renaissance Technologies Jim Simons dan ahli cryptocurrency sekaligus pendiri Alameda Research Sam Bankman-fried.Kampus yang berlokasi di New York City ini menjadi rumah bagi 11 milarder dunia. Total kekayaan mereka bila digabung mencapai USD40,9 miliar.Sejumlah nama tersohor yang merupakan jebolan Columbia University di antaranya Rocco Commisso, Robert Kraft, Sami Mnaymneh, Daniel Loeb, dan Jerry Speyer.Princeton University juga berhasil mencetak 11 miliarder dunia. Meski jumlahnya lebih sedikit ketimbang Harvard University, total kekayaan alumni kampus ini mencapai USD288,4 miliar.Jumlah fantastis ini mayoritas disumbangkan oleh orang terkaya dunia yang juga pendiri Amazon, Jeff Bezos beserta mantan istrinya, MacKenzie Scott.Kampus yang berlokasi di Berkeley ini juga berhasil mecetak 11 crazy rich. Total kekayaan mereka mencapai USD82,6 miliar.Beberapa tokoh terkenal yang merupakan alumni kampus ini adalah co-founder Intel Gordon Moore, serta investor Moderna Timothy Springer.Itulah 11 perguruan tinggi dunia yang melahirkan belasan hingga puluhan crazy rich. Apakah Sobat Medcom berminat kuliah di salah satunya dan menjadi milarder berikutnya? (Baca: Inspiratif! 5 Artis Indonesia Ini Kuliah di Kampus Ternama Asia Tenggara