UGM, Harvard, Hingga Oxford University Masuk 10 Kampus Paling Top Dunia

Jakarta: Media sosial Universitas Gadjah Mada ( UGM ) masuk ke dalam daftar 10 besar perguruan tinggi top dunia bersama Harvard University, Stanford University, dan The University of Oxford. Kali ini emplifi.io lembaga yang fokus dalam big data, digital marketing, branding, dan media sosial merilis hasil riset yang dilakukan terhadap interaksi di akun media sosial berbagai perguruan tinggi dunia.Dari hasil riset terhadap interaksi di akun resmi Instagram, UGM masuk 10 besar bersama perguruan tinggi top dunia seperti Harvard University, Stanford University, dan The University of Oxford. “UGM adalah kampus satu-satunya yang masuk 10 besar dari Indonesia,” kata Sekretaris Rektor UGM, Gugup Kismono, dalam keterangan tertulis UGM, Rabu, 2 Februari 2022.Hasil riset ini dirilis di media sosial Emplifi pada akhir Januari lalu. Dari 10 perguruan tinggi tertatas, tujuh di antaranya merupakan perguruan tinggi yang berlokasi di Amerika Serikat, sementara dua lainnya merupakan perguruan tinggi yang berlokasi di Inggris.“Tentunya ini menjadi kebanggaan tersendiri, bahwa UGM bisa bersanding dengan universitas papan atas yang namanya telah mendunia,” ucap Gugup.Ia menerangkan, pengelolaan laman dan media sosial semakin penting bagi institusi untuk pengembangan citra sekaligus sebagai bentuk adaptasi dalam melakukan komunikasi publik. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memberikan potensi yang besar bagi perguruan tinggi untuk memperluas jangkauan komunikasi publik dengan memanfaatkan beragam platform yang tersedia.Baca juga: UniRank, UMM Masuk 23 Perguruan Tinggi Terbaik di Asia Dengan pengelolaan media sosial sebagai wahana penyampaian informasi diharapkan berbagai informasi penting bisa secara efektif menjangkau masyarakat luas. Untuk itu UGM hadir di kanal media sosial yang banyak diakses, mulai dari Instagram, Facebook, hingga TikTok, dengan ragam konten yang menarik sekaligus bermanfaat bagi publik.Penggunaan ragam media sosial dilakukan untuk menjangkau kelompok audiens yang lebih beragam, terutama dari segi usia. “UGM akan terus beradaptasi dengan melakukan berbagai penyesuaian penggunaan bauran media komunikasi. Dengan begitu informasi yang disampaikan dapat semakin menjangkau generasi muda namun tidak meninggalkan generasi sebelumnya,” kata Gugup.Dalam daftar yang dirilis di awal 2022, UGM juga menduduki posisi pertama dalam pemeringkatan perguruan tinggi Indonesia terpopuler di media sosial versi 4 International College and Universities (4ICU) UniRank 2021, khususnya pada platform Facebook dan Instagram.Dalam pemeringkatan tersebut UGM berada di peringkat pertama sebagai perguruan tinggi dengan jumlah like Facebook terbanyak dengan total mencapai 446.257 likes pada Februari 2021. Adapun jumlah rata-rata komentar per unggahan 3.34, rata-rata share 12.68 dan rata-rata reaksi per unggahan 263.14.Pada platform Instagram, UGM masuk dalam peringkat tertinggi dengan jumlah pengikut atau follower mencapai 781.814 di akhir April 2021, sementara itu jumlah unggahan sebanyak 1.545. Jumlah pengikut akun Instagram UGM terus meningkat secara signifikan, dan hingga 31 Januari 2022 telah mencapai 869.737 pengikut.