Pertama Kali, 66 Mahasiswa Indonesia Bakal Belajar di Selandia Baru Lewat IISMA 2023

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(REN)

Jakarta: Sebanyak 66 mahasiswa Indonesia akan belajar selama satu semester di berbagai universitas terkemuka di Selandia Baru melalui Program Indonesian International Student Mobility Awards ( IISMA ) 2023. Wakil Duta Besar Selandia Baru untuk Indonesia, Giselle Larcombe, menyambut ke-66 mahasiswa itu.“Saya sangat senang menyambut penerima beasiswa IISMA ke Selandia Baru untuk menikmati pengalaman yang tidak akan terlupakan," kata Giselle dalam keterangan tertulis, Kamis, 15 Juni 2023.Giselle menyebut pihaknya menghargai hubungan pendidikan bilateral antara Selandia Baru dan Indonesia. Terutama, kerja sama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia serta LPDP."Juga peluang untuk lebih memperkuat hubungan yang sudah terjalin selama ini,” kata Giselle.Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Sri Gunani Partiwi, menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Selandia Baru karena sudah menyambut hangat mahasiswa-mahasiswa Program IISMA. Dia juga mengucapkan selamat kepada mahasiswa yang sudah terpilih untuk berangkat ke Selandia Baru.“Keberhasilan lolos seleksi menjadi mahasiswa peserta Program IISMA dan berangkat ke Selandia Baru tentunya merupakan sebuah kebanggan, tidak hanya bagi diri sendiri namun juga untuk keluarga dan juga untuk bangsa,” tutur Sri.Belajar di Selandia Baru selama satu semester menjadi kesempatan bagi mahasiswa Indonesia untuk bisa menambah wawasan global dan memperkenalkan budaya Nusantara di setiap perguruan tinggi luar negeri yang menjadi tuan rumah Program IISMA. Sejak diluncurkan pada 2021, Program IISMA telah berhasil memberangkatkan lebih dari 2.500 mahasiswa Indonesia ke berbagai penjuru dunia.“Pengalaman yang beragam selama mengikuti Program IISMA kami harapkan bisa menjadi modal besar bagi mahasiswa Indonesia untuk siap memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan Indonesia di masa yang akan datang,” ujar Sri.Ini kali pertama berbagai institusi pendidikan tinggi terbaik di Selandia Baru bergabung dalam Program IISMA. Momentum ini diharapkan bisa menjadi langkah penguatan kerja sama di bidang pendidikan antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Selandia Baru.Saat bersamaan, kerja sama ini diharapkan menjadi lompatan besar dalam peningkatan kualitas pendidikan, pertukaran budaya, dan diplomasi antara kedua negara.Kepala Program IISMA, Rachmat Sriwijaya, menyambut baik bergabungnya berbagai instansi pendidikan tinggi terbaik di Selandia Baru ke dalam pelaksanaan Program IISMA. Menurutnya, sistem pendidikan tinggi di Selandia Baru merupakan salah satu yang terbaik dan bisa menjadi inkubator bagi mahasiswa Indonesia untuk belajar dan mengembangkan kompetensinya.“Sejak pelaksanaan Program IISMA di 2021, kami sudah menunggu untuk bisa mengirimkan mahasiswa Indonesia ke Selandia Baru. Puji syukur, niat itu bisa direalisasikan di tahun ini. Jadi kami sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Selandia Baru,” ujar Rachmat.Direktur Regional Asia untuk Education New Zealand, Ben Burrowes, mengatakan kerja sama dengan pemerintah Indonesia melalui program IISMA sudah dinantikan sejak 2021. Education New Zealand telah memiliki hubungan yang kuat dengan Kampus Merdeka dan IISMA sejak program ini diluncurkan pada 2021."Institusi kami di Selandia Baru pun sudah sejak lama ingin menjadi mitra IISMA. Setelah perbatasan antara kedua negara telah dibuka kembali, kerja sama ini akhirnya terjadi,” ungkap Ben.Ben mengatakan program IISMA bisa menjadi sarana untuk membangun komunikasi dan kerja sama yang kuat antara perguruan tinggi di kedua negara. Terdapat empat perguruan tinggi akademik dan satu Institut teknologi dengan peringkat tinggi dari Selandia Baru yang bergabung dalam IISMA 2023, yaitu University of Canterbury, University of Otago, Victoria University of Wellington, University of Auckland, dan Nelson Marlborough Institute of Technology (Te P?kenga).“Kami tidak sabar untuk menerima mereka semua, angkatan pertama penerima beasiswa IISMA, di Selandia Baru,” tutur Ben.Kegiatan ini juga menjadi kesempatan bagi mahasiswa IISMA yang terpilih untuk memberikan kesan dan harapannya selama mengikuti pembelajaran di Selandia Baru beberapa bulan mendatang.“Sebagai mahasiswa yang berasal dari Palu, sebuah daerah yang jauh dari hiruk pikuk Ibu Kota Jakarta, saya berterima kasih kepada Program IISMA yang telah mewujudkan mimpi saya untuk bisa belajar di Selandia Baru,” ujar Chezia R Simatupang, mahasiswi Universitas Tadulako yang akan belajar di University of Otago.Chezia bercita-cita bisa membantu pembangunan di Palu dengan segudang pengalaman dan semangat etos kerja yang dia dapatkan selama belajar di University of Otago. Sementara itu, mahasiswa vokasi yang berasal dari Politeknik Negeri Jember, Arfiansyah Yusuf, berkomitmen bersungguh-sungguh selama menempuh studi di Nelson Marlborough Institute of Technology.“Kami berjanji memanfaatkan kesempatan luar biasa ini untuk bekerja keras, belajar, dan tumbuh baik secara akademis maupun pribadi,” ucap Arfiansyah.Sambutan hangat dari pemerintah Selandia Baru ini merupakan satu dari banyaknya cerita baik dan respons positif berbagai pemangku kepentingan di luar negeri terhadap pelaksanaan Program IISMA. Animo yang tinggi dari mahasiswa untuk pendaftaran IISMA di setiap angkatan juga terus meningkat setiap tahun.Antusiasme tersebut kemudian diterima baik oleh Kemendikbudristek yang pada tahun ini meluncurkan Program IISMA dengan skema pendanaan parsial atau IISMA co-funding. Terbukanya pendanaan dengan skema co-funding juga membuka lebih banyak pintu bagi putra-putri terbaik bangsa untuk belajar dan menumbuhkembangkan potensi diri.Periode pendaftaran Program IISMA co-funding dibuka pada 10 Juni 2023. Informasi lebih lanjut terkait program ini dapat diakses melalui laman https://iisma.kemdikbud.go.id/