Unja Buka Program MBKM Ferienjob, Magang Sambil Liburan di Jerman

Beberapa Syarat yang Harus Dipenuhi Calon Peserta:

Mahasiswa aktif semester 5 s/d 8 Semua Jurusan D3 / S1 / S2 / S3 Harus dapat berkomunikasi dalam Bahasa Inggris Kegiatan direkognisi dalam kegiatan MBKM.

Benefit Ferienjob Program in Germany:

Gaji bersih sekitar 20-30 juta Rupiah Sertifikat kerja dari Jerman Pengalaman kerja dan pengalaman hidup yang tak ternilai Mempelajari kebudayaan dan kehidupan negara Jerman Mendapatkan overview kemungkinan meneruskan kuliah dan bekerja di Jerman

Amazon (logistik dan gudang); DHL (logistik dan gudang); GEV (logistik dan gudang); ITG (logistik dan gudang); Hotel Dussedorf (hotel dan restoran); Pabrik Selai; Pabrik Cokelat (cemilan dan gudang); Pabrik Textile (tekstil dan gudang).





Jakarta: Universitas Jambi (Unja) membuka kesempatan bagi mahasiswanya untuk dapat mengunjungi Jerman sekaligus mencari pengalaman kerja. Program ini menawarkan gaji hingga puluhan juta rupiah dan berlangsung selama tiga bulan sejak September – November 2023.Kegiatan selama tiga bulan tersebut dirangkum sebagai kegiatan “Ferienjob Program in Germany”. Yaitu program untuk mahasiswa Unja mengunjungi Jerman dan mencari pengalaman kerja selama tiga bulan.Selama kegiatan tersebut berlangsung mahasiswa akan diliburkan dari kegiatan akademik di kampus Unja serta direkognisi dalam kegiatan MBKM Mahasiswa UNJA yang melaksanakan Ferienjob Program in Germany akan ditempatkan di beberapa perusahan global ternama, yaitu:Ferienjob Program in Germany akan berlangsung pada September – November 2023 dengan batas akhir pendaftaran pada 10 Mei 2023. Narahubung yang dapat dihubungi antara lain Yulia (0812 7134 0594), Ripai (0 811 7402 088), dan Miko (0 813 9246 7233).Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Sistem Informasi, Rayandra Asyhar menuturkan, program tersebut diharapkan dapat memberikan pengalaman belajar baru bagi mahasiswa.“Ferienjob di Jerman ini semacam bekerja sambil liburan. Program ini akan memberikan learning experience baru bagi mahasiswa, learning to live together dengan atmosfer, culture, dan habit yang berbeda sehingga mengasah kemampuan beradaptasi, berkomunikasi, dan berkolaborasi," katanya dilansir dari laman Unja, Jumat, 28 April 2023.Mahasiswa juga mendapatkan sertifikat sebagai pendamping ijazah bahkan bisa direkognisi ke dalam kurikulum. "Jadi ini inline dengan program UNJA saat ini utamanya student achievement, academic reputation, dan relevant in work graduation,” tutur Rayandra.Kepala UPT Layanan Internasional (UPT-LI) Unja, Sri Wachyunni menjelaskan, kegiatan tersebut difasilitasi oleh 3 UPT dan akan mencari mahasiswa yang benar-benar siap dari segala aspek.“Perekrutan mahasiswa magang ini akan difasilitasi oleh 3 UPT, UPT LI, UPT Pengembangan Kemahasiswaan (UPT-PK), dan UPT Kebahasaan. UNJA akan merekomendasikan mahasiswa yang benar-benar siap baik dari segi bahasa, kesehatan, maupun mental, karena magang ini akan dilaksanakan di negara yang berbeda budaya, bahasa, dan iklim/cuaca,” ucap Sri.