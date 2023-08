IPB Wisuda 800 Mahasiswa, Rektor Ingatkan 3 Ciri Alumninya

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

(REN)

Jakarta: Sebanyak 800 mahasiswa IPB University mengikuti Wisuda Program Pendidikan Sarjana, Magister, Doktor, dan Diploma Tahap VII Tahun Ajaran 2022/2023. Rektor IPB University, Arif Satria, mengingatkan ada tiga ciri alumni, yaitu integritas, inovasi dan inspirasi.“Integritas menjadi fondasi bagi kita untuk bergerak dalam berperan di masyarakat," kata Arif saat wisuda dalam keterangan tertulis, Kamis, 17 Agustus 2023.Arif menuturkan dengan integritas, alumni menjadi dipercaya. Ini merupakan modal agar mudah berkolaborasi."Kita akan banyak menghasilkan inovasi dan IPB University bisa semakin menginspirasi," tutur dia.Arif menekankan integritas merupakan hal penting untuk dicermati. Ada pepatah mengatakan, "When you lose your money, you lose nothing. When you lose your health, you lose something. When you lose your character, you lose everything".Selain itu, kata Arif, dari 100 faktor sukses seseorang, kejujuran, atau integritas menduduki urutan pertama. Dia juga mengingatkan pentingnya growth mindset, terutama dalam menghadapi derasnya perubahan yang saat ini terjadi.“Kita dituntut untuk memiliki pola pikir yang menyesuaikan dengan kecepatan perubahan yang dipicu karena perubahan iklim, revolusi 4.0, covid-19, dan konflik perang yang telah mendisrupsi dunia ini," ujar Arif.Saat ini, pendidikan merupakan bagian dari proses pembudayaan. Melalui pendidikan dapat menumbuhkan karakter, grit, dan mindset yang baik.“Itulah yang dibuat oleh IPB University untuk mencetak orang-orang yang memiliki satu status sebagai pembelajar yang tangguh, lincah dan cepat," ujar dia.Adapun mereka yang diwisuda kali ini, rinciannya 619 lulusan program pendidikan sarjana, 145 lulusan program pendidikan magister, 31 lulusan program pendidikan doktor, dan 5 lulusan diploma. Arif mengucapkan selamat kepada seluruh wisudawan."Jalan-jalan ke Indramayu makan duren, i love you wisudawan yang keren-keren. Atas nama IPB University saya ucapkan selamat kepada seluruh wisudawan hari ini. Semoga wisudawan semua menjadi orang yang bermanfaat, kembangkan terus ilmunya dan juga sukses di dunia kerja dan di masyarakat," ujar Arif.Ketua Dewan Pengawas Himpunan Alumni (HA) IPB University, R Fathan Kamil, mengatakan kelulusan hari ini merupakan tahapan awal untuk memasuki dunia baru. Dunia yang penuh dengan tantangan, apa pun pilihan karier wisudawan.Fathan menyebut tugas pihaknya ialah mendorong wisudawan untuk terus meningkatkan kemampuan dan pengetahuan. Hal itu agar dapat memberikan yang terbaik di bidang apa pun."Peganglah prinsip yang telah diajarkan selama di kampus yaitu integritas, inovatif, dan inspiratif bagi lingkungan sekitar seperti yang disampaikan oleh Rektor IPB University," tutur Fathan.Dia mengungkapkan saat ini organisasi HA IPB University memiliki 33 Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di tingkat provinsi dan lebih dari 200 dewan Pengurus Cabang (DPC) di tingkat Kotamadya dan Kabupaten. Organisasi resmi alumni IPB University juga memiliki 12 Dewan Pengurus Komisariat (DPK) dan 5 Dewan Pengurus Cabang Internasional (DPCI).“HA IPB University siap dan berusaha keras mewadahi minat potensi alumni melalui berbagai program dan kegiatan yang dilakukan,” tutur dia.