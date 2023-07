Keren! Tim Robot ITS Borong 24 Penghargaan di FIRA RoboWorld Cup 2023

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Tim robotika Institut Teknologi Sepuluh Nopember ( ITS ), ICHIRO dan IRIS, memborong penghargaan di ajang internasional FIRA RoboWorld Cup 2023 di Woftenbuettel, Jerman. Total, tim robotika ITS membawa pulang 24 penghargaan.“Persiapan yang matang serta kerja keras dari Tim Robotika ITS akhirnya membuahkan hasil yang memuaskan,” ucap Koordinator Pembimbing Tim Robotika ITS, Muhtadin, dalam keterangan tertulis, Senin, 24 Juli 2023.Kompetisi robot ini digelar oleh Federation of International Robot Sport Association (FIRA) setiap tahun. Kompetisi robot yang digelar luring ini berfokus pada pengembangan robot-robot yang mampu bergerak mandiri dan melakukan berbagai tugas tertentu di area terbatas.Kompetisi FIRA RoboWorld Cup kali ini diikuti berbagai universitas kelas dunia di Brazil, Meksiko, Malaysia, Korea, Taiwan, Jerman, dan Rusia. Tim ICHIRO ITS sudah mengikuti ajang bergengsi dunia ini sejak 2016.“Sejak itu pun, Tim ICHIRO ITS tak pernah absen untuk mempertahankan raihan gelar juara dan penghargaan dari berbagai kategori yang diadakan,” ujar Muhtadin bangga.Team Leader ICHIRO ITS, Atha Andara Utomo, memaparkan tim yang telah berdiri sejak 2012 tersebut kembali ikut serta dalam sub-lomba Humanoid Robot Cup (Hurocup).“Sub-lomba ini berfokus pada pengembangan bidang robotika humanoid yang melibatkan robot untuk berjalan, mengatur keseimbangan, dan melakukan gerakan yang kompleks,” jelas dia.Atha mengatakan Hurocup terbagi dalam dua kelas lomba berdasarkan ukuran dan bobot robot. Kedua kelas tersebut, yaitu Hurocup Pro Adult size dengan maksimum tinggi 180 sentimeter (cm) dan berat 50 kilogram (kg), serta Hurocup Pro Kid size dengan maksimum tinggi 60 cm dan berat 20 kg.“Untuk kedua kelas tersebut, ICHIRO ITS turun dengan tiga robot unggulannya, yaitu ICHIRO Adult Size, ICHIRO Kid 1, dan ICHIRO Kid 2,” beber dia.Pada masing-masing kelas tersebut, terdapat beberapa kategori perlombaan, yaitu Panahan, Basket, Sprint, Mini DRC, Lari Rintangan, Maraton, Allround, Sepakbola, dan Angkat Beban. Robot Adult Size berhasil meraih Juara 1 kategori Mini DRC, Lari Sprint, Lari Rintangan, Panahan, Angkat Beban, Maraton; Juara 2 kategori All Round; dan Juara 3 kategori Basket.Kemudian, ICHIRO Kid Size 1 berhasil menyabet Juara 1 kategori Sepak Bola; Juara 2 kategori All Round, Mini DRC, dan Lari Rintangan; serta Juara 3 kategori Lari Sprint, Angkat Beban, Basket, dan Maraton. Robot terakhir, yaitu ICHIRO Kid Size 2 berhasil meraih Juara 2 kategori Maraton, Angkat Beban, Sepak Bola; serta Juara 3 untuk kategori All Round, Lari Rintangan, dan Mini DRC.Keberhasilan tersebut tak luput dari inovasi Tim ICHIRO ITS dengan beberapa pengembangan dari robot sebelumnya. ICHIRO ITS menggunakan aluminium di beberapa bagian sehingga mampu mengurangi bobot robot dan memudahkan pergerakkan pada material robot adult size.Selain itu, desain capit juga disesuaikan sehingga memungkinkan robot Tim ICHIRO ITS mengikuti semua kategori lomba tanpa harus memodifikasi terlebih dahulu dan mengantarkan meraih Juara All-round.Tim IRIS ITS yang mengikuti sub-lomba Simulation Autonomous Car juga meraih prestasi membanggakan. Peserta ditantang membuat bahasa pemrograman mobil tanpa awak untuk dapat melewati rintangan dan bergerak secepat mungkin.Bahasa pemrograman tersebut akan disimulasikan sehingga dapat terlihat performa mobil tanpa awak tersebut. Bahasa pemrograman yang dirancang tersebut mampu membawa Tim IRIS ITS berhasil meraih posisi pertama.