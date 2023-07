6 Kampus Terbaik Jurusan Ilmu Komputer Versi THE AUR by Subject 2023

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

6 Kampus Terbaik Bidang Ilmu Komputer di Indonesia Versi THE AUR by Subject 2023:

1. Institut Teknologi Bandung (ITB)

Peringkat: 601-800

Skor rata-rata: 22.1-28.8

2. Universitas Indonesia

Peringkat: 601-800

Skor rata-rata: 22.1-28.8

3. Telkom University

Peringkat: 601-800

Skor rata-rata: 22.1-28.8

4. Binus University

Peringkat: 801+

Skor rata-rata: 11.0-22.0

5. Universitas Brawijaya

Peringkat: 801+

Skor rata-rata: 11.0-22.0

6. Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Peringkat: 801+

Skor rata-rata: 11.0-22.0

Jakarta: Enam perguruan tinggi di Indonesia masuk dalam pemeringkatan dunia versi Lembaga Pemeringkatan Perguruan Tinggi Dunia Times Higher Education (THE) Asia University Rankings by Subject 2023. Enam kampus tersebut masuk dalam pemeringkatan bidang ilmu komputer.Pemeringkatan by subject ini menggunakan sejumlah indikator kinerja. Yakni metodologi yang telah dikalibrasi ulang agar sesuai dengan disiplin ilmunya.Tabel pemeringkatan ini secara keseluruhan mencakup 974 perguruan tinggi dari seluruh dunia. Saat ini untuk subjek ilmu komputer, University of Oxford menempati peringkat pertama.University of Oxford memimpin klasemen selama lima tahun berturut-turut. Massachusetts Institute of Technology (MIT) dan Universitas Stanford mengambil tempat kedua dan ketiga.Technische Universität München, satu dari hanya dua institusi Jerman di 50 besar, adalah satu-satunya pendatang baru di 10 besar. Ia menduduki ke-10, setelah naik empat tempat dari ke-14.