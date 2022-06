Bandung Startup Pitching Day 2022 Pertemukan 20 Startup dengan 28 Investor Dalam dan Luar Negeri

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Sebanyak enam startup di Bandung, yaitu The Greater Hub SBM ITB , LPIK ITB, Startup Bandung, Startup Grind Bandung, Geek Hunter, dan Block71 Bandung menyelenggarakan Bandung Startup Pitching Day 2022. Acara turut didukung Endeavor dan Xendit.Direktur The Greater Hub SBM ITB Dina Dellyana mengungkapkan latar belakang kegiatan tahunan ini untuk meningkatkan dan menumbuhkan ekosistem startup di Indonesia. Dia menyebut bertambahnya jumlah startup di Indonesia dan sekitarnya memerlukan pendanaan.Dina mengakui akses pendanaan terbatas. Bandung Startup Pitching Day 2022 menjadi ajang memamerkan potensi startup."Acara utama yaitu pitching session dari 20 startup yang telah lolos seleksi yang diberikan waktu lima menit untuk pitching dan dua menit untuk tanya jawab dengan investor," kata Dina dikutip dari laman itb.ac.id, Jumat, 17 Juni 2022.Dia menuturkan dari 69 startup yang mendaftarkan diri, terpilih 20 startup terbaik yang memiliki bold idea dengan basis teknologi sebagai solusi bagi permasalahan di Indonesia. Startup ini beroprasi pada kategori FinTech, EdTech, HR-Tech, Internet of Things (IoT), Waste Management, Environment – Sustainable product, Life Science, dan Skincare and Beauty.Adapun 20 startup itu, ialah IJO, Huniflex, Tongbos, Cody Kit, JUBELO, Investly, Menno, Kulaku - Coconut Energy Indonesia, Cooklative, Reekan, Harmoniz, LesQ, iWindMSS (Smart Wind Turbine), Titiktemu.co.id, Karla Bionics, Konsela, Belajardeen, Finca, Alture Beauty and Wellness, Widya Skilloka.Sementara itu, ada 28 investor yang hadir, yaitu Venture Capital (VC) dan angel investor dari dalam dan luar negeri, yaitu 1982 VC, Alpha JWC Ventures, Alpha Momentum Indonesia, Antler, Arise VC, Bayu Syerli, Dream Incubator, East Venture, Endeavor, Ficus VC, Finch Capital, Future Play, Go-Ventures, Ideosource Entertainment, Javas Venture, MDI Ventures, Meet Ventures, Moonshot Ventures, Northstar, Open Space Venture, Salim Group, STRIVE, Supernovae, Sweef Capital, Telkomsel Corporate Accelerator (Tinc), TMI, Venturra Discovery, Vertex Ventures.Dina menuturkan untuk mengembangkan fasilitas agar dapat memberikan layanan lebih baik dan meningkatkan kolaborasi antara stakeholder ekosistem startup di Indonesia, The Greater Hub SBM ITB menginisiasi kegiatan berformat Business Pitching. Program ini mempertemukan startup terbaik yang lolos seleksi dengan investor.Sehingga, startup tersebut dapat berkembang menjadi lebih baik ke depan. The Greater Hub SBM ITB berkolaborasi dengan LPIK ITB, lembaga yang didirikan untuk mendorong pemanfaatan hasil-hasil penelitian di perguruan tinggi , juga bekerja sama dengan komunitas Startup Bandung yang sudah berdiri sejak 2015 dengan anggota lebih dari 100 startup yang berdomisili di Bandung.Lalu, dengan Geek Hunter sebagai startup perekrutan kerja khusus IT terkemuka asal Bandung yang berdiri sejak Juli 2013 dan Block71 Innovation Factory yang turut serta membangun ekosistem bisnis di Bandung.Kegiatan yang memasuki tahun keempat ini bertujuan memberikan peluang pitching bagi startup yang siap tumbuh lebih cepat serta memfasilitasi startup yang berada di seluruh Indonesia yang membutuhkan support pendanaan untuk perkembangan bisnisnya.Kegiatan ini dirancang sebagai platform pembelajaran untuk pemuda, penggemar dunia startup, dan wirausaha baru. Kegiatan tahunan ini juga sekaligus ajang networking antara sesama startup, venture capital, tamu undangan, dan masyarakat luas yang memiliki ketertarikan dengan startup.Kegiatan digelar hybrid (daring dan luring) di gedung Center for Research and Community Services ITB. Acara dibuka Direktur The Greater Hub SBM ITB Dina Dellyana serta sambutan dari Dekan SBM-ITB dan Ketua LPIK ITB.Baca: Asah Keterampilan, Mahasiswa IPB Dituntut Buat Prototype Startup Lewat SEED Fest