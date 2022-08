4 Kampus di Amerika Serikat yang Jadi Favorit Mahasiswa Indonesia

1. University of California

2. Massachusetts Institute of Technology

3. Harvard University

4. Columbia University

Alasan AS jadi negara impian melanjutkan pendidikan

Seluruh universitas di Amerika sangat menyambut mahasiswa internasional Fasilitas pendidikan terbaik dunia Sumbernya keanekaragaman budaya Sangat terbuka terhadap ide dan inovasi baru

(REN)

Jakarta: Pendidikan yang baik di satu negara menjadi pertimbangan bagi siswa Internasional melanjutkan pendidikan . Banyak negara maju seperti Amerika Serikat (AS) ataupun negara-negara di Eropa jadi incaran melanjutkan pendidikan.Amerika Serikat dapat dikatakan negara maju karena memiliki kualitas hidup tinggi, ekonomi maju, dan infrastruktur teknologi canggih dibandingkan dengan negara-negara lain. Tidak hanya itu, pendidikan di AS juga maju karena fasilitas yang disediakan baik.AS sangat terbuka untuk mahasiswa Internasional, termasuk Indonesia. Melansir akun Instagram @Hotcourses_id, berikut kampus di AS yang banyak diminati mahasiswa Indonesia serta alasan AS menjadi negara impian melanjutkan pendidikan.Universitas riset publik ini berlokasi di San Francisco Bay Area, California. Universitas ini juga memiliki organisasi bernama Berkeley Indonesian Student Association (BISA) yang rutin mengadakan acara dan berbagi informasi peluang kerja bagi mahasiswa Indonesia.Kampus ini masuk dalam lima besar universitas terbaik di dunia. Selain itu, 33 persen mahasiswa dari Institusi ini adalah mahasiswa internasional yang berasal dari 154 negara.Selain itu, Massachusetts Institute of Technology juga memiliki organisasi khusus untuk mahasiswa Indonesia. Organisasi ini bernama Association of Indonesian Student at MIT (AIS-MIT) bagi mahasiswa Indonesia dan mahasiswa yang tertarik mempelajari dengan budaya Indonesia.Harvard University selalu menduduki peringkat teratas dalam peringkat reputasi Times Higher Education. Tidak hanya itu, seperempat dari 21 ribu mahasiswa yang mendaftar adalah mahasiswa internasional.Mahasiswa Indonesia banyak yang mendaftar di Harvard. Hal ini ditunjukkan dengan mahasiswa berprestasi di Harvard, seperti Nadhira Afifa seorang YouTuber yang lulus dari universitas ini.Walaupun tidak setinggi Harvard, Columbia University terhitung terkenal dalam peringkat dunia. Menurut QS World University Ranking 2020 dan Times Higher Education Rankings 2020, universitas ini masuk dalam 20 besar universitas terbaik di dunia.Columbia University sangat membuka peluang bagi mahasiswa internasional. Namun perlu diingat seleksi masuk cukup ketat dan selektif.Itulah kampus di AS yang banyak diminati mahasiswa Indonesia serta alasan AS menjadi negara impian untuk melanjutkan pendidikan. Apakah Sobat Medcom bercita-cita berkuliah di Amerika? (