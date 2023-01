Kapan Cap Go Meh 2023? Ini Jadwal dan Kumpulan Ucapan Selamatnya

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jadwal Cap Go Meh 2023

Ucapan selamat Cap Go Meh

Jakarta: Cap Go Meh merupakan perayaan yang digelar sebagai penutup dari festival tahun baru Imlek. Perayaan Cap Go Meh ini digelar pada hari ke-15 bulan Imlek. Ini sesuai arti Cap Go Meh yang berasal dari bahasa Hokkian yang berarti malam ke-15. Apabila diartikan per kata, kata cap berarti sepuluh, go berarti lima, dan meh berarti malam.Secara harfiah, Cap Go Meh berarti malam ke-15 di kalender Lunar . Dikutip dari laman Kemenag, Cap Go Meh malam purnama pertama pada tahun yang baru.Cap Go Meh juga dikenal dengan nama Festival Yuanxiao atau Shangyuan Festival. Di Tiongkok pada malam ke-15 ini masyarakat di sana memiliki kebiasaan memasang lampion.Dikutip dari laman Binus, Cap Go Meh merupakan upacara penghormatan kepada Dewa tertinggi pada Dinasti Han yaitu “Thai Yi” oleh Biksu Buddha dengan membawa sejumlah lentera sebagai ritual pada 206 Sebelum Masehi. Dulu perayaan ini hanya digelar khusus untuk Dinasti, hingga ketika Dinasti bubar baru terbuka untuk masyarakat.Lalu kapan Cap Go Meh 2023? Perayaan tahun baru Imlek jatuh pada 22 Januari 2023. Seperti dijelaskan di atas Cap Go Meh merupakan hari ke-15 Imlek. Maka Cap Go Meh 2023 pada kalender masehi jatuh pada 5 Februari 2023, tepatnya hari Minggu.Pada saat Cap Go Meh orang-orang akan bertukar ucapan yang berisi doa dan ungkapan di awal tahun. Berikut ini kumpulan ucapan Cap Go Meh yang cocok untuk diucapkan ke keluarga dan status media sosial.1. Bulan purnama selama Festival Lentera. Berkumpul kembali di dunia. Lentera menerangi masa depan. Hari-hari lebih manis. Sehat. Semuanya optimis seperti yang Anda inginkanSelamat Perayaan Cap Go Meh.2. Saat Perayaan Cap Go Meh, pria dan wanita, tua dan muda, menari. Hari yang meriah dengan lentera dan hiasan, pohon api dan bunga perak tidak pernah berhenti. Saya berharap kerabat dan teman-teman saya dalam keadaan sehat dan bahagia. Langkah demi langkah, semakin maju, penuh keberuntungan setiap hari.3. Selayaknya perayaan lampion, semoga festival Cap Go Meh tahun ini mampu menerangi hidupmu dengan kebahagiaan dan hal-hal baik lainnya.4. Selamat merayakan Cap Go Meh bersama dengan keluarga dan ! Semoga kamu berbahagia selalu.5. Selamat Cap Go Meh 2023 Semoga hari-harimu ke depannya layaknya lentera di tengah malam festival Cap Go Meh yang terang bersinar.6. Happy Lantern Festival! Semoga kesejahteraan selalu menyertaimu.7. Happy Cap Go Me, Selamat bergembira, sejahtera, kesehatan untuk keluargamu yang bahagia.