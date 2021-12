Kemendikbudristek Targetkan 174 Ribu Mahasiswa Terima KIP-K Merdeka di 2022

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) memastikan program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) Merdeka. Kemendikbudristek menargetkan 174 ribu mahasiswa akan menerima KIP-K Merdeka pada tahun 2022."Kita akan menargetkan sekitar 174 ribu penerima," kata Nadiem di kampus Institut Pertanian Bogor (IPB) Dramaga, Bogor, Jumat, 10 Desember 2021.Nadiem juga menyampaikan, bahwa KIP-K Merdeka salah satu program paling transformatif. Dia percaya jika KIP Kuliah Merdeka menjadi jalan terang buat mahasiswa yang terkendala masalah ekonomi ketika ingin melanjutkan kuliah."Misinya itu adalah meningkatkan mobilitas ekonomi dari masyarakat kita, mahasiswa yang berasal dari keluarga tidak mampu untuk bisa maju atau naik level ekonomi dengan mendapatkan beasiswa," terang Nadiem.Tahun sebelumnya, masing-masing mahasiswa mendapat dana Rp2,4 juta per semester lewat KIP-K. Pada tahun ini, pemberian dana KIP-K kepada mahasiswa jadi beragam berdasarkan akreditasi program studi yang diambil.Bagi prodi akreditasi A bantuan UKT hingga Rp12 juta per semester. Sedangkan untuk mahasiswa program studi dengan akreditasi B akan diberikan dana KIP-K Merdeka sebesar Rp4 juta, dan untuk mahasiswa program studi dengan akreditasi C ini akan diberikan dana KIP-K Merdeka sebesar Rp2,4 juta.Baca juga: Mahasiswa KIP Kuliah Merdeka yang Masuk Prodi Terakreditasi A Meningkat Sedangkan untuk bantuan biaya hidup dibagi ke dalam lima klaster daerah sesuai indeks harga. Untuk klaster satu diberikan biaya hidup sebesar Rp800 ribu per bulan.Sedangkan untuk klaster dua, diberikan Rp950 ribu per bulan, klaster tiga diberikan Rp1,1 juta per bulan. Kemudian untuk klaster empat diberikan Rp1,25 juta per bulan dan klaster lima diberikan Rp1,4 juta per bulan.