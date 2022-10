Mau Kuliah di Taiwan dengan Beasiswa? Simak Hal-Hal yang Mesti Disiapkan!

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Pemerintah Taiwan menyediakan banyak beasiswa bagi pelajar Indonesia. Salah satu beasiswa paling bergengsi ialah dari Kementerian Pendidikan Taiwan.“Kami menawarkan berbagai program beasiswa, magang, hingga kesempatan kerja untuk memberikan pendidikan berkualitas dan pengalaman belajar langsung," ujar perwakilan dari Asia University, Ying-Huei Chen, dalam Taiwan Higher Education Fair (THEF) yang diinisiasi Universitas Airlangga ( Unair ) dan Asia University dikutip dari laman unair.ac.id, Jumat, 7 Oktober 2022.Pihaknya juga menjamin keselamatan, kebebasan, dan kesehatan mahasiswa dengan memberikan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pemerintah Taiwan juga menyediakan fasilitas canggih bagi mahasiswa internasional untuk mendukung kegiatan akademik dan non-akademik selama studi di Taiwan.Sobat Medcom yang tertarik kuliah di Taiwan mesti menyiapkan sejumlah hal. Chen mengungkapkan sejumlah persiapan untuk studi ke Taiwan.Sejumlah dokumen yang wajib, ialah IPK, skor Test of English as a Foreign Language (TOEFL) atau The Test Of Chinese as a Foreign Language (TOCFL), hingga rencana studi. Selain itu, calon mahasiswa juga perlu menyertakan surat rekomendasi terbaiknya.“Persiapkan dokumen sesuai dengan persyaratan masing-masing universitas atau jurusan, sebagaimana tercantum di halaman web kampus yang dituju. Pastikan kalian melakukan riset yang baik tentang universitas yang kalian pilih sebelum mengambil keputusan,” ujar Chen.Chen menuturkan menurut statistik resmi Kementerian Pendidikan Taiwan pada 2020, jumlah pelajar dari Indonesia di Taiwan 13.810. Jumlahnya meningkat menjadi 16.000 mahasiswa pada 2021.Hal tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara penyumbang mahasiswa asing terbesar kedua setelah Vietnam. Chen menuturkan mayoritas mahasiswa Indonesia mengambil gelar PhD dan Master.Adapun, jurusan paling banyak diminati, ialah Administrasi Bisnis, Ilmu Komputer, Informatika dan Teknik, dan Ilmu Sosial. “Tahun 2022 ini kami mengharapkan ada sekitar 17.000 pelajar dari Indonesia. Trennya terus meningkat dari tahun ke tahun, ini menunjukkan keberhasilan THEF,” tutur dia.Sejak 2017, Unair telah berpartisipasi dalam penyelenggaraan THEF setiap tahunnya. Melalui lembaga Taiwan Education Center in Surabaya (TECSID) yang berlokasi di Kantor Manajemen Kampus C Unair, mahasiswa Unair dan lainnya dapat dengan mudah mendapatkan informasi mengenai studi lanjut di Taiwan.“Dengan diselenggarakannya THEF ini, kami berharap mahasiswa Indonesia dapat lebih mengetahui keunggulan masing-masing universitas, sehingga dapat mengidentifikasi kampus favorit untuk studi mereka. Harapannya juga agar jumlah mahasiswa dari Indonesia yang datang ke Taiwan semakin meningkat," tutur dia.