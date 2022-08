Keren! Robot Mahasiswa ITS Borong 13 Penghargaan di FIRA HuroCup 2022

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Tim robot Ichiro Institut Teknologi Sepuluh Nopember ( ITS ) kembali menorehkan prestasi membanggakan di kancah internasional. Tim Ichiro berhasil memborong 13 penghargaan sekaligus dalam ajang tahunan bertaraf internasional FIRA Humanoid Robot Cup (HuroCup) 2022.Team Leader Ichiro ITS Muhammad Afdhil Islammy mengungkapkan kompetisi HuroCup digelar Federation of International Robot Sport Association (FIRA) setiap tahun. Tahun ini, kompetisi masih digelar daring lantaran pandemi covid-19.Kompetisi HuroCup berfokus pada pengembangan bidang robotika humanoid yang merancang robot untuk berjalan, mengatur keseimbangan, dan melakukan gerakan kompleks. Tim Ichiro ITS sudah mengikuti ajang bergengsi dunia ini sejak 2016.Sejak 2016, tim Ichiro ITS tak pernah absen mempertahankan gelar juara dan penghargaan dari berbagai kategori yang diadakan. “Keikutsertaan Tim Ichiro ITS kali pertamanya pada 2016 berhasil merebut 10 penghargaan dan terus bertambah tiap tahunnya,” kata Afdhil dalam keterangan tertulis, Kamis, 25 Agustus 2022.Kompetisi ini diikuti berbagai universitas kelas dunia dari Hong Kong, Taiwan, Rusia, dan Malaysia. Pada kompetisi FIRA HuroCup 2022 masing-masing tim berkompetisi dalam lima kategori lomba.“Kelima kategori tersebut, yaitu Archery, Basketball, Triple Jump, Sprint, dan Weightlifting dan Tim Ichiro ITS sendiri mengikuti keempat kategori kecuali Triple Jump,” papar mahasiswa Departemen Teknik Fisika ini.Afdhil menuturkan pada kategori Archery, robot peserta ditantang olahraga panahan. Anak panah yang paling mendekati target akan mendapat poin tertinggi.“Kemudian untuk kategori Basketball, robot ditantang untuk bisa memasukkan bola ke ring basket dengan berbagai jarak dan poin yang berbeda,” papar Afdhil.