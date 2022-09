Nadiem Kunker ke New York, Yuk! Kenalan dengan Kampus Paling Berprestise di AS, NYU

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Kampus NYU tanpa batas di Kota New York

NYU Abu Dhabi

NYU Shanghai

Peringkat universitas

Hasil kelulusan

Berikut beberapa tempat kerja Lulusan NYU:

Amazon Baidu Boeing Deloitte Google IBM Instagram JPMorgan Chase Mubadala PBB

Biaya kuliah dan beasiswa

Beasiswa dan pendanaan

NYU menawarkan banyak jenis bantuan finansial:

Beasiswa – termasuk yang berdasarkan prestasi, yang berlaku di semua program universitas dan berdasarkan jurusan Bantuan finansial berdasarkan kebutuhan Hibah negeri Program beasiswa dan hibah negara bagian Beasiswa dan hibah dari organisasi luar Pemekerjaan mahasiswa Pinjaman negeri dan swasta

Departemen dan Fakultas

Kualitas Pengajaran

Struktur departemen

Pengalaman Imersif di setiap kampus

Kampus-kampus pemberi gelar

Fakultas dan kolese (di New York):

Kolese Seni & Sains Kolese Kedokteran Gigi Fakultas Studi Individual Gallatin Institut Seni Rupa Institut Studi Dunia Kuno Fakultas Bisnis Leonard N. Stern Ilmu Pengetahuan liberal Fakultas Pascasarjana Layanan Masyarakat Robert F. Wagner Kolese Keperawatan Rory Meyers Fakultas Budaya, Pendidikan, dan Perkembangan Manusia Steinhardt Fakultas Pekerjaan Sosial Silver Fakultas Kesehatan Masyarakat Global Fakultas Hukum Fakultas Studi Profesional Fakultas Teknik Tandon Fakultas Seni Tisch

Kampus dan fasilitas

Fasilitas

Asrama: 19 asrama di Manhattan dan 2 di Brooklyn, termasuk akses ke perumahan yang terjangkau dan nyaman (ditambah dengan 2 asrama untuk para mahasiswa pascasarjana). Pilihan-pilihan mulai dari kamar-kamar asrama tradisional hingga apartemen bergaya suite, menyediakan pilihan untuk setiap anggaran dan kesukaan. Special Living Communities: Komunitas-komunitas bertema dan program khusus seperti Residential International Student Engagement (R.I.S.E.) membantu para mahasiswa menemukan tempat mereka dan berkembang dalam suatu komunitas. Tempat dan gerai makan: NYU Eats berkomitmen penuh untuk menyediakan para mahasiswa beragam pilihan makanan yang lezat, sehat dan bergizi, baik itu makan di tempat atau bungkus. Teknologi terbaru: Mulai dari perlengkapan laboratorium canggih hingga tenaga proses mutakhir, para mahasiswa akan mempelajari keahlian dan teknik siap kerja dari platform dan alat terbaru industri. Tempat-tempat fleksibel: Kolaborasi adalah kunci inovasi. Para mahasiswa dapat mengakses ruang-ruang studi tenang, ruang-ruang kerja tugas kelompok, ruang-ruang praktik, area-area rapat, dan masih banyak lagi di kampus. Fasilitas-fasilitas atletik: Terdapat fasilitas-fasilitas atletik canggih di setiap kampus NYU yang memberikan gelar, untuk mendukung kesehatan mental dan fisik mahasiswa. Terdapat banyak kolam renang, ruang angkat beban, ruang fitnes aerobik dengan peralatan-peralatan terkini, dinding panjatan, lapangan basket, tempat menari dan kursus, toko-toko dan snack bar.

Baca juga:

(REN)

Jakarta: Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim tengah melakukan kunjungan kerja ke New York, Amerika Serikat (AS). Nadiem membawa dua misi khusus dalam kunjungan itu.Pertama, menegaskan kepemimpinan Indonesia dalam hal transformasi sistem pendidikan melalui terobosan-terobosan Merdeka Belajar. Kedua, mendorong kerja sama, antara lain di bidang pendidikan tinggi dengan sejumlah universitas dan bidang kebudayaan dengan institusi riset dan permuseuman top dunia di AS.Nadiem juga didapuk berbicara mengenai teknologi dalam pendidikan pada rangkaian Transforming Education Summit yang dihelat di markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Kota New York, AS. Dia juga menyempatkan berbicara dengan mahasiswa Indonesia yang tengah belajar di New York.Amerika Serikat memang menjadi incaran banyak mahasiswa Indonesia melanjutkan pendidikan tinggi. Hal itu, lantaran AS memiliki banyak kampus top di dunia.Salah satu kota di AS, New York juga memiliki kampus terkenal yakni New York University (NYU). Kampus ini adalah salah satu universitas paling berprestise di Amerika dan merupakan inovator dalam pendidikan tinggi.Universitas ini menawarkan lebih dari 270 bidang studi dan menjalankan 25 program penelitian di lebih dari 25 negara di dunia. NYU menawarkan mahasiswa pengalaman kampus imersif dengan pandangan global dan hasil akademik menonjol.Sejak didirikan pada 1831, semangat pelopor NYU menjadikannya salah satu universitas penelitian paling dikenal dan dihargai di dunia. Jaringan alumninya terdiri dari lebih dari 500.000 pembuat perubahan dan pencetus ide, termasuk 38 peraih Nobel, 37 pemenang Academy Award, 26 pemenang Pulitzer Prize, dan tiga pemimpin negara bagian.Universitas ini memiliki pencapaian yang benar-benar global dan memiliki lebih dari 50.000 mahasiswa dari 138 negara dan 50 negara bagian. Universitas ini memiliki kampus-kampus di New York, Abu Dhabi and Shanghai.Berikut hal-hal yang mesti diketahui soal NYU dikutip dari laman hotcourses.co.id:Kampus-kampus NYU terletak di Greenwich Village Manhattan dan pusat kota Brooklyn. Kedua komunitas ini mencerminkan energi dinamis, semangat inovatif, dan perspektif berpikiran terdepan dari mahasiswa yang kuliah di sini.NYU Abu Dhabi adalah kampus liberal arts dan sains paling lengkap pertama di Timur Tengah yang dikelola dari luar negeri oleh universitas penelitian ternama Amerika. NYU Abu Dhabi menawarkan kurikulum yang solid, berakar dari liberal arts, dan diperluas hingga teknik dan kesempatan penelitian. Kampus ini menawarkan pendidikan yang unik, serta komunitas yang investigatif dan berfokus pada budaya dan kepemimpinan.Universitas penelitian Cina-Amerika pertama di dunia. Mahasiswa dari seluruh dunia dapat menikmati pengajaran inovatif, penelitian kelas dunia, dan komitmen terhadap komunitas Shanghai, sambil mempelajari keahlian-keahlian penting untuk menjadi warga negara global yang unggul.NYU memiliki peringkat yang baik dalam sejumlah pemeringkatan universitas. Dalam pemeringkatan Academic Ranking of World Universities, NYU berada di peringkat 27. Peringkat ini sama dengan 2020 dan naik tiga poin sejak 2019 yang berada di peringkat 30.Kemudian, pada QS World University Rankings 2023, NYU berada pada peringkat 39 atau naik tiga poin dari 2022 yang berada pada ranking 42.Sementara itu, pada pemeringkatan Times Higher Education World Rankings pada 2022, NYU berada pada peringkat 26 atau sama dengan 2021. Peringkat itu naik tiga poin yang pada 2020 berada pada peringkat 29.Gelar NYU yang dihargai internasional memegang reputasi kuat dalam menghasilkan inovator dan pemimpin masa depan. NYU terus menghasilkan beberapa mahasiswa paling sukses di AS dengan 95 persen mahasiswa diterima bekerja di pekerjaan profesional setelah lulus kuliah.Selain itu, mahasiswa NYU sering diterima di program beasiswa favorit di dunia. Mahasiswa NYU diterima di beasiswa Fulbright, Rhodes, Marshall, dan Schwartzman hampir setiap tahun.Koneksi-koneksi almuni adalah kontribusi penting terhadap keberhasilan mahasiswa. Banyak dari 500.000+ alumni NYU yang tetap aktif dalam berjejaring, mendidik, dan membimbing mahasiswa saat ini sepanjang karier mereka.Universitas ini menempati peringkat ke-8 untuk tingkat diterima bekerja di Amerika Serikat dan lebih dari setengah lulusan menerima dua atau lebih tawaran kerja. Mahasiswa menikmati salah satu bursa kerja terbesar dan paling beragam di dunia. Layanan-layanan pengembangan karier universitas ini tersedia sepanjang tahun untuk mendukung transisi yang lancar dan sukses ke dunia kerja. Ini sangat berhasil, dibuktikan dengan gaji awal rata-rata Lulusan baru NYU USD68.895.Di awal 2022, NYU akan menyambut 181 Mercer Street ke Kampus Tanpa Dinding. Bangunan multifungsi baru ini terdiri dari 58 ruang kelas baru, sebuah teater dengan kapasitas 350 orang, tempat pelatihan dan praktik seni pertunjukan yang mutakhir, sebuah fasilitas atletik modern, akomodasi mahasiswa dan tenaga pengajar, dan masih banyak lagi.Dibangun dengan pertimbangan keberlanjutan tertinggi, 181 Mercer Street akan mengakomodasi ruang bersama seluas hampir 7.500 kaki persegi — seperti atap hijau, atrium yang dihiasi lampu, dan kafe jalanan – untuk meningkatkan interaksi antara para mahasiswa dan tenaga pengajar, para atlit dan seniman, residen dan para penonton.Pada 2020, NYU menggandakan jumlah program Rev. Dr. Martin Luther King, Jr. Scholars, yang menghargai dan memberikan dukungan finansial bagi mahasiswa yang memiliki komitmen terhadap peninggalan keadilan sosial dan perubahan Dr. King. Perluasan program ini menghasilkan lebih banyak pendanaan beasiswa, meningkatkan dukungan mahasiswa, kesempatan-kesempatan program baru, dan kepemimpinan gabungan baru dari Offices of Global Inclusion & Enrollment Management.Selain itu, peraih beasiswa MLK diberikan kesempatan di tahun pertama mereka untuk berpergian ke luar negeri bersama kelompok mereka di perjalanan yang didanai penuh ke destinasi internasional yang sesuai dengan penelitian mereka di Program Seminar MLK.Biaya kuliah di NYU tak murah. Biaya rata-rata per tahun untuk S1 mencapai USD52.510 danUSD48.720 untuk S2/S3. Sementara itu, biaya hidup mencapai USD27.915 dan apabila tinggal di kampus mencapai USD23.228.Meningkatnya akses terhadap pendidikan bermutu tinggi adalah bagian penting dari misi NYU. Profesional di Kantor Bantuan Finansial bekerja dengan masing-masing mahasiswa dan keluarga mereka untuk memandu dalam investasi penting ini.Seperti apa pun keadaan keuangan mahasiswa, NYU mendorong semua pendaftar mengajukan bantuan finansial sesegera mungkin. Mendaftar sebelum batas akhir pendaftaran akan membantu mahasiswa memaksimalkan pilihan bantuan finansial.Selain beragam bantuan, NYU juga menawarkan Program Pendidikan Finansial lengkap yang memberi wewenang bagi mahasiswa dan keluarganya untuk membuat keputusan finansial yang tepat tentang kolese dan seterusnya.Tenaga pengajar NYU yang berkelas dunia membawa keahlian dan pengalaman kerja mereka ke ruang kelas. Mahasiswa akan menemukan kebanyakan tenaga pengajar NYU aktif memengaruhi perubahan di bidang mereka melalui kepemimpinan dan penelitian.Komunitas elite pendidik NYU terdiri dari orang-orang yang diangkat administrasi Biden, pemenang Grammy, dan kandidat nominasi Tony Award, MacArthur Fellows & Pew Scholars, dan beberapa anggota terbaru dari Akademi Sains Nasional.Oleh karena itu, pendidikan NYU berada di garis depan kemajuan dan penemuan. Universitas ini menyemangati pembelajaran aktif, pendekatan yang dinamis dan menarik yang mengenalkan mahasiswa kepada beragam metode pengajaran.Mahasiswa diberikan setiap kesempatan untuk unggul dan berhasil dalam bidang pilihan dan meneruskan rekor NYU dalam menghasilkan bakat unggul dengan tingkat hasil kelulusan yang luar biasa.NYU adalah jaringan global dari 18 fakultas dan kolese serta 12 pusat akademik global. NYU menawarkan 230+ bidang studi S1. Lebih dari 350 program S2 dan S3 melibatkan kolaborasi, inovasi, dan pengalaman pembelajaran global dalam kurikulumnya.Mahasiswa didorong berbagi minat dan menemukan minat-minat baru pada saat mereka berkenalan dengan teman-teman baru dari seluruh dunia. Universitas ini mengembangkan pendekatan dunia nyata, mengundang mahasiswa untuk melihat melampaui batas ruang kelas, dan menjelajahi setiap kesempatan.NYU memiliki tiga kampus pemberi gelar global di New York, Shanghai dan Abu Dhabi.Kampus NYU Tanpa Dinding adalah bagian integral dari lanskap Manhattan dan pusat kota Brooklyn dan diperluas ke seluruh jaringan global NYU. Universitas ini memiliki lebih dari 170 bangunan di New York – termasuk bangunan-bangunan akademik, tempat-tempat pertunjukan, asrama-asrama dan beragam fasilitas teknis mutakhir – yang menyatu dengan mulus dengan lanskap kota, memudarkan garis antara kampus dan kota untuk pengalaman yang benar-benar khas.Di NYU, mahasiswa sangat dekat dengan Kota New York, sementara di kampus, mereka dapat mengakses semua yang mereka perlukan untuk hidup, belajar dan sukses di NYU:Itulah hal-hal yang mesti diektahui soal NYU. Apakah Sobat Medcom tertarik kuliah di kampus ini? Perlu diingat, persaingan masuk NYU sangat ketat sehingga perlu persiapan matang dan ekstra untuk mengikuti seleksi masuk.