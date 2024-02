Viral di X, Begini Cara Dapat Bansos E-book Novel 'Negeri Para Bedebah' dari Tere Liye

Cara Dapat Bansos E-book Negeri Para Bedebah dari Tere Liye

Buka Play Store. Ketuk opsi Books di pojok kanan bawah. Pada kotak pencarian ketikkan Negeri Para Bedebah. Nantinya akan muncul hasil pencarian dan ketuk buku tersebut. Selanjutnya ketuk “Dapatkan Gratis” untuk mengklaim e-book tersebut. Untuk membacanya ketuk menu “Baca”. E-book yang sudah diklaim ini tersimpan di library Play Books dan bisa dibaca kapan saja.

Sinopsis Negeri Para Bedebah

Jakarta: Novel karya penulis Tere Liye berjudul ' Negeri Para Bedebah ' sedang ramai di platform X. Banyak netizen membicarakan novel ini yang berkisah mengenai ekonomi dan politik ini.Hal lantaran novel yang rilis pada 2012 silam itu cerminan kondisi Indonesia yang saat baru saja menggelar pesta demokrasi meski tidak 100 persen. Selain itu, novel ini juga ramai menjadi perbincangan karena sang empunya sedang bagi-bagi bantuan sosial (bansos) berupa e-book.Bansos yang disebar adalah e-book novel 'Negeri Para Bedebah'. Hal ini ia lakukan dalam rangka menyemarakan pesta demokrasi pada Rabu, 14 Februari 2024.“Dalam rangka pesta demokrasi hari ini (Rabu, 14 Februari 2024),” tulis Tere Liye di Instagram pribadinya ini, dikutip Kamis, 15 Februari 2024.E-book 'Negeri Para Bedebah' karya Tere Liye ini bisa diklaim secara gratis di Play Books, berikut ini caranya:“Tapi, jangan digandakan filenya, jangan kamu download PDF-nya. Karena sama kayak buku fisik, kan nggak boleh buku fisiknya kamu foto copy, lantas bagi2kan. Apalagi, dibajak, dijual lagi,” tulis Tere Liye.Novel ini bercerita tentang Thomas yang berprofesi sebagai konsultan keuangan profesional di dalam perusahaan terkemuka yang didirikannya yang bernama Thomas & Co. Kehidupan pribadinya serba misterius, bahkan tidak ada yang mengetahui tentang asal usul keluarga Thomas. Kemampuannya yang sangat hebat dalam bidang ekonomi, membuatnya sering menjadi pembicara dalam pertemuan-pertemuan besar dunia.Cerita dalam buku ini akan membuat para pembaca merasa penasaran dan tegang dalam satu waktu. Thomas yang saat itu harus menyelamatkan bank milik pamannya yang memiliki masalah keuangan yang sangat serius, perlahan-lahan menemukan fakta tentang kejadian yang menimpa keluarganya dulu. Banyak sekali rintangan yang harus dihadapinya. Todongan senjata, hujan peluru dan kepungan para petugas kepolisian harus Thomas lewati satu-persatu untuk sampai pada tujuannya.