Mengintip University of Arizona, Kampus Tertua di Arizona

University of Arizona. Medcom.id/Ilham Pratama Putra

Arizona: University of Arizona merupakan kampus tertua di Arizona, Amerika Serikat. Kampus ini berdiri pada 1885."Bahkan sebelum negara bagian Arizona ada, kampus ini sudah berdiri," kata staf Program Coordinator University of Arizona, Valentino Lugo, di University of Arizona, Tucson, Arizona State, Amerika Serikat, Senin, 10 Juli 2023.Kampus ini menempati ranking pertama sebagai kampus terbaik di Arizona dan peringkat 50 kampus terbaik di Amerika Serikat.University of Arizona memiliki lahan cukup luas. Bila diukur dari gerbang depan hingga belakang, panjang kampus mencapai dua kilometer."Kalau dihitung dari sudut ke sudut panjangnya 1,2 kilometer," beber dia.University of Arizona memiliki lebih dari 300 jurusan kuliah . Saat ini, terdapat lebih dari 50 ribu mahasiswa yang sedang studi di University of Arizona."Jumlah dosennya juga sangat banyak. Rasio dosen dan mahasiswa itu mencapai satu (dosen) banding 15 (mahasiswa). Dan untuk menampung mahasiswa yang banyak, kami membuat kelas-kelas di bawah tanah," ungkap Lugo.Kampus sangat memanjakan mahasiswa dengan ragam fasilitas. Mulai dari laboratorium komputer, laboratorium keteknikan, hingga perpustakaan yang dibuka 24 jam dari Senin hingga Jumat."Kami juga memiliki lapangan basket, lapangan football, dan di sekitar kampus pun disediakan bus-bus gratis untuk mahasiswa yang memudahkan mobilitas mahasiswa," ungkap dia.Sementara itu, pada bidang studi, University of Arizona terkenal dengan fakultas-fakultas teknik. Mulai dari teknik komputer hingga pertanian. Saat ini, program studi bisnis manajemen menjadi salah satu prodi favorit di kampus ini.