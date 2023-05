8.688 Peserta Ikut UTBK-SNBT 2023 di ITS

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(REN)

Jakarta: Institut Teknologi Sepuluh Nopember ( ITS ) kembali menjadi salah satu pusat penyelenggaraan Ujian Tulis Berbasis Komputer ( UTBK ) Seleksi Nasional Berdasarkan Tes ( SNBT ) 2023. Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan ITS, Adi Soeprijanto, mengungkapkan 8.688 peserta UTBK-SNBT 2023 memilih pusat tes di ITS.“Pelaksanaan gelombang pertama di ITS dimulai pada 8-10 Mei, sedangkan gelombang kedua akan dilaksanakan pada 22-23 Mei,” beber guru besar Departemen Teknik Elektro ITS itu dalam keterangan tertulis, Senin, 8 Mei 2023.Adi sempat meninjau sejumlah ruangan dari 18 titik lokasi UTBK yang tersebar di 16 departemen di ITS. Adi mengungkapkan tidak ada masalah teknis pada sesi pertama di hari pertama ini. Hal tersebut juga didukung dengan persiapan prasarana UTBK ITS sejak lama.“Uji coba dan pengecekan jaringan internet serta peladen telah dilakukan berbulan-bulan sebelumnya untuk menjamin kelancaran tes ini,” tegas dia.Adi mengungkapkan untuk mengantisipasi kecurangan selama pengerjaan tes, pihaknya memasang metal detector untuk menghalau penggunaan alat-alat komunikasi. Tak hanya itu, terdapat pengawas di tiap ruangan untuk memastikan pengerjaan berjalan tanpa ada kecurangan.“Pengawas memastikan tiap peserta sama sekali tidak membawa barang bawaannya dan menggunakan alat tulis yang telah disediakan,” ujar dia.Adi menuturkan sebanyak 20.001 orang mendaftar melanjutkan studi di ITS lewat jalur SNBT. Jumlah ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan pendaftar SBMPTN 2022 di ITS sebanyak 19.778 peserta.Tahun ini, ITS membuka kesempatan bagi pendaftar untuk memilih dari 38 departemen jenjang S1 dan 8 departemen vokasi ydi ITS. Nantinya, selain untuk SNBT yang akan diumumkan hasilnya pada 20 Juni 2023, hasil UTBK juga masih dapat digunakan untuk mendaftar pada Seleksi Kemitraan dan Seleksi Mandiri yang diselenggarakan ITS.Pada seleksi ini juga akan menggunakan nilai tes tulis dari Seleksi Masuk ITS (SMITS) dan beberapa ketentuan lainnya sesuai yang dapat dilihat di laman its.ac.id/admission.