Perbanyak Selawat hingga Ziarah Kubur, Ini 7 Amalan di Hari Jumat

Amalan Hari Jumat

1. Membaca Surat Al-Kahfi

2. Berdoa

3. Perbanyak sholawat

4. Mandi dan Berhias

5. Ziarah Kubur

6. Melaksanakan Salat Sunah

7. Membaca 3 Surah Terakhir dalam Al-Qur’an

Jakarta: Jumat merupakan hari yang istimewa bagi umat Islam . Oleh karena itu, umat muslim dianjurkan untuk melakukan sejumlah amalan demi mendapatkan keberkahan yang berlimpah.Kemuliaan hari Jumat dijelaskan dalam sebuah hadis. Rasulullah SAW bersabda:”Penghulu segala bulan ialah bulan Ramadhan dan penghulu hari adalah hari Jumat.” (HR. Al-Bazzar).Dalam riwayat lain, Nabi Muhammad bersabda,“Hari terbaik (selagi matahari masih terbit) adalah hari Jumat. Pada hari itulah Adam diciptakan, pada hari itu pula ia dimasukkan ke dalam surga dan dikeluarkan darinya. Kiamat pun tidak akan terjadi kecuali pada hari Jumat." (HR Muslim)Sedikitnya ada 8 amalan sunah yang bisa dilakukan seorang muslim di hari Jumat. Menghimpun dari berbagai sumber, inilah amalan-amaln tersebut:Muslim yang membaca surat al-Kahfi pada hari Jumat akan dinaungi cahaya di antara dua Jumat. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW:“Barangsiapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, maka memancarlah cahaya terang untuknya dari bawah telapak kakinya hingga setinggi awan langit yang akan meneranginya kelak di hari kiamat dan juga diampuni dosanya di antara dua Jumat." (HR Ibnu Mardawaih)Sebenarnya, umat muslim dianjurkan berdoa kepada Allah SWT setiap saat. Namun bagi umat Islam yang berdoa saat terakhir pada hari Jumat, maka akan mendapatkan sejumlah keutamaan. Hal ini dijelaskan dalam hadis sebagai berikut:Abu Sa'id dan Abu Hurairah RA meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Pada hari Jumat itu ada satu saat (waktu tertentu) di mana tidak seorang muslim pun yang memohonkan satu kebaikan kepada Allah dan waktunya bertepatan dengan saat (waktu tertentu) itu melainkan pasti Allah akan mengabulkan permohonannya. Saat (waktu tertentu) itu ialah sesudah Ashar." (HR Ahmad)Selawat kepada Nabi Muhammad Saw merupakan salah satu amalan utama yang bisa dilakukan di hari Jumat. Banyak hadis dan keterangan yang menerangkan bahwa berselawat pada malam Jumat dan siang harinya mendapatkan kedudukan lebih dibanding membacanya di waktu lain.Dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah, Rasulullah Saw bersabda;"Perbanyaklah membaca selawat kepadaku di malam yang bercahaya dan di hari yang bersinar." (HR. Baihaqi).Amalan sunah hari Jumat lainnya adalah mandi dan berhias, terutama bagi pria yang ingin pergi ke masjid untuk mengerjakan salat Jumat . Anjuran ini tercantum dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Said RA, Rasulullah SAW bersabda:"Setiap muslim hendaklah mandi pada hari Jumat, mengenakan pakaiannya yang terbaik dan memakai wewangian (jika punya)." (HR Bukhari).Sebuah riwayat menjelaskan keutamaan ziarah kubur di hari Jumat. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda:"Siapa yang ziarah ke makam kedua orang tuanya atau salah satunya pada setiap hari Jumat, Allah akan mengampuni dosa-dosanya dan ia dicatat sebagai orang yang berbakti kepada orang tuanya." (HR Hakim, At Tirmidzi dan Ath Thabrani)Sebelum melaksanakan salat Jumat dan selama imam belum berkhutbah, disunakan untuk mengerjakan salat sunah. Jika imam sudah datang, hanya salat sunah Tahiyatul Masjid yang boleh dilakukan. Namun, dengan ringkas dan segera.Abu Hurairah RA meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Siapa saja yang mandi pada hari Jumat kemudian mendatangi salat Jumat dan salat sekadar kuasanya serta ia diam mendengarkan khutbah imam sampai selesai lalu ia salat bersamanya, maka diampuni dosa-dosanya yang terdapat di antara Jumat itu dengan Jumat berikutnya dan ditambah tiga hari." (HR Muslim)Anjuran ini dijelaskan dalam sebuah hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Barang siapa setelah shalat Jumat membaca 'Qul huwallahu Ahad (Al-Ikhlas)', 'Qul a'udzu birabbil-falaq (Al-Falaq)', dan 'Qul a'udzu birab bin-nâs (An-Nas)" sebanyak tujuh kali, maka Allah melindunginya dari keburukan hingga Jumat mendatang."