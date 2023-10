THE WUR 2024, Unesa Masuk Top 10 Nasional Indikator International Outlook

Advertisement

Jakarta: Times Higher Education World University Ranking ( THE WUR ) 2024 merilis peringkat perguruan tinggi di dunia, bersamaan dengan THE World University Summit 2023 di University of Sydney. Dalam THE WUR 2024, Universitas Negeri Surabaya ( Unesa ) menduduki peringkat 1.501+ dunia.Dalam pemeringkatan ini, Unesa menempati posisi ke-10 nasional untuk indikator international outlook, dengan nilai 35.5 dari skor tertinggi perguruan tinggi dunia, 98.8. "Kami unggul di indikator international outlook, masuk top 10 nasional dan rangking 1.315 dunia," ucap Direktur Inovasi Pemeringkatan dan Publikasi Ilmiah Unesa, Nadi Suprapto, dilansir dari laman Unesa, Minggu, 1 Oktober 2023.International outlook ini diukur dari proporsi staf internasional, penulisan kolaborasi internasional, dan mahasiswa internasional di perguruan tinggi. Indikator ini secara nasional menempatkan Unesa dalam posisi yang bagus, karena ditopang student mobility yang tinggi.Guru besar FMIPA itu menambahkan, secara keseluruhan dari indikator yang ada, Unesa menduduki peringkat ke-17 nasional dan 1.501+ dunia. Hasil tersebut, menjadi kebanggaan bagi Unesa, sebab mengalami lompatan signifikan dari tahun sebelumnya.Selama berpartisipasi dalam THE WUR periode 2022 dan 2023, UNESA masih berstatus sebagai reporter. Berkat komitmen dan kerja keras seluruh jajaran, indeks Unesa tahun ini untuk periode THE WUR 2024 mengalami banyak kemajuan."Alhamdulillah atas dukungan semua pihak, para pimpinan rektorat hingga fakultas dan prodi, seluruh civitas akademika, Unesa mampu masuk dalam peringkat perguruan tinggi dunia," ujar Nadi.Hasil tersebut menjadi motivasi bagi Unesa untuk terus meningkatkan peringkatnya di level dunia. Adapun beberapa aspek yang perlu ditingkatkan lagi menurut Nadi yaitu indikator teaching, research dan industry income. Selain itu, aspek sitasi juga menjadi perhatian khusus.Ke depan, UNESA memasang target tinggi. Untuk jangka panjang pada pemeringkatan QS, targetnya bisa masuk 500 dunia. Itu dicapai secara bertahap dengan strategi khusus.Sementara untuk pemeringkatan THE WUR, dari posisi 1.501 dunia tahun ini bisa naik ke peringkat 1.200-an dan tahun berikutnya masuk top 1.000 dan seterusnya. "Kerja sama dari semua sivitas akademika dari bidang satu, bidang dua, bidang tiga dan bidang empat mutlak diperlukan. Karena memang, kalau kita melihat indikator Times Higher Education maupun Quacquarelli Symonds (QS) itukan menuntut semuanya harus terlibat mulai mahasiswa, dosennya, tendiknya, bagian pemeringkatan, branding, kerja sama dan seterusnya," tandasnya.Pria asli Sidoarjo itu menyebutkan, pemeringkatan dunia seperti THE WUR penting untuk meningkatkan rekognisi internasional Unesa. Selain pemeringkatan QS, THE WUR, menjadi acuan Diktiristek untuk mengalokasikan dananya terhadap PTN-BH, khususnya melalui program Enhancing Quality Education for International University Recognition atau EQUITY Project.