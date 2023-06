Intip Biaya Pendidikan di The Juilliard School, Kampus Idaman Putri Ariani

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Biaya Pendidikan di The Juilliard School di Tahun Akademik 2023/2024:

Biaya Tidak Langsung

Estimasi Anggaran Mahasiswa Non Asrama

Biaya Lain-Lain

Pembayaran Deposit Pendaftaran

Pembayaran Uang Kuliah

Studi Jazz Studi Kuartet Tali Penulisan drama

Jadwal Pembayaran Biaya Keterlambatan

Fall Semester

13 Agustus 2023: USD50

30 September 2023 tambahan: USD250

1 Desember 2023 Tidak diizinkan mendaftar untuk semester musim semi dan dapat langsung diberhentikan

Spring Semester

1 Desember 2023 $50

31 Januari 2024 tambahan $250

1 Maret 2024 Tidak diizinkan mendaftar untuk semester musim gugur dan dapat langsung diberhentikan

Pengembalian dana

Jakarta: Nama kampus The Juilliard School belakangan ini menjadi sorotan di tengah masyarakat Tanah Air. Terutama setelah Putri Ariani , penerima golden buzzer di ajang America’s Got Talent 2023 menyebut, The Juilliard School merupakan kampus idamannya.Hayung bersambut, harapan Putri Ariani untuk mengenyam pendidikan di sekolah seni bergengsi di New York itu pun direspons oleh Mendikbudristek, Nadiem Makarim . Nadiem dalam pertemuannya dengan Putri beberapa hari lalu menjanjikan akan memberi beasiswa untuk Putri di The Juilliard School.Nah, tentunya Sobat Medcom jadi penasaran bukan, berapa sih biaya pendidikan yang harus dikeluarkan jika ingin kuliah di The Juilliard School? Simak informasi berikut ini yuk, dilansir dari laman Juilliard.edu.Sebelum memasukkan The Juilliard ke daftar kampus idaman, calon siswa harus menyadari bahwa biaya hidup di New York City tinggi dan harga sewa tempat tinggal di luar kampus pun bisa sangat tinggi. Tarif kamar dan pondokan yang tercantum di bawah adalah untuk asrama Juilliard dan paket makan.Calon mahasiswa juga asih harus memperhitungkan biaya transportasi ke dalam anggaran keseluruhan yang harus disiapkan.Perkiraan anggaran untuk siswa Juilliard tahun pertama pertama kali untuk sembilan bulan pada tahun akademik 2023-2024. Ini terdiri dari biaya kuliah, asuransi, dan asrama yang akan ditagih langsung ke siswa.Jumlah lainnya adalah perkiraan berdasarkan rata-rata yang dilaporkan kepada kampus melalui survei siswa, dan akan bervariasi menurut siswa.Biaya kuliah: USD53,300Kamar Double, termasuk Meal Plan: USD21.340Asuransi Kesehatan Pelajar (Perkiraan): USD3,000Biaya Orientasi: USD250Subtotal Biaya yang Dapat Ditagih: USD77.890Buku, Perlengkapan, Pengeluaran Pribadi USD4.000Transportasi USD2.002Total Estimasi Biaya: USD83,892Sebagian besar siswa yang masuk di Asrama dengan double kamar. Silakan lihat di bawah untuk informasi tambahan mengenai biaya dan kebijakan asrama.Di Luar Kampus Bersama Orang TuaUntuk tujuan MOU militer dan DoD, tarif kuliah per kredit Juilliard untuk 2023-24 adalah $2.221, berdasarkan studi penuh waktu 12 kredit per semester.Asuransi kesehatan dibebankan kepada semua siswa. Warga negara A.S. dan penduduk tetap dengan jaminan kesehatan yang memenuhi syarat di A.S. dapat mengajukan permohonan agar biaya ini dibebaskan. Rencana ini wajib untuk semua siswa internasional.Mahasiswa sarjana baru yang ingin memesan tempat mereka di kelas masuk berikutnya harus membayar deposit pendaftaran paling lambat 1 Mei. Mahasiswa pascasarjana yang baru diterima harus membayar deposit pendaftaran paling lambat 15 April.Jika deposit pendaftaran tidak diterima hingga batas waktu yang ditentukan, penerimaan seorang siswa tempat di Juilliard tidak akan dijamin. Deposit pendaftaran tidak dapat dikembalikan. Setoran pendaftaran diterapkan sebagai kredit terhadap biaya untuk semester awal siswa.Tagihan setengah dari biaya kuliah tahunan dan semua biaya yang berlaku akan tersedia secara online pada bulan Juli dan harus dibayar (dalam dana AS) paling lambat 13 Agustus 2023. Tagihan untuk paruh kedua biaya kuliah akan tersedia pada bulan November dan harus dibayar paling lambat 1 Desember 2023.Pembayaran dapat dilakukan secara langsung, melalui transfer, online atau melalui pos ke Kantor Akun Mahasiswa. Siswa yang mengharapkan bantuan keuangan (termasuk Juilliard, federal, atau hibah atau pinjaman negara) tetapi belum menerima dana atau jaminan resmi pada tanggal jatuh tempo di atas, harus melakukan pembayaran uang sekolah penuh pada tanggal jatuh tempo.Rencana pembayaran yang ditangguhkan untuk biaya kuliah, biaya, dan biaya kamar dan asrama di kampus tersedia melalui Nelnet. Informasi tentang rencana ini dapat diperoleh dengan menghubungi Office of Student Accounts atau secara online di Cadence, portal siswa Juilliard.Catatan: Beasiswa penuh disediakan untuk semua siswa yang diterima di Pertunjukan Sejarah, Diploma Artis dalam Studi Opera, Diploma Artis dalam Pertunjukan, dan program Doktoral. Program Artist Diploma berikut bebas biaya kuliah:Harap dicatat, bagaimanapun, bahwa semua siswa akan dikenakan Biaya Asuransi Kesehatan Siswa dan Biaya Orientasi bila berlaku.Harap dicatat bahwa jika ada bagian dari biaya kuliah yang tertunggak setelah tanggal jatuh tempo yang disebutkan, pembayaran akan dikenakan biaya dan sanksi keterlambatan pembayaran berikut:Seorang siswa yang pembayaran uang sekolah, beasiswa, dan pinjaman untuk semester melebihi jumlah yang harus dibayar akan menerima pengembalian uang. Cek pengembalian tersedia selama minggu kedua semester musim gugur dan umumnya tersedia pada minggu pertama semester musim semi.Pengembalian uang tidak akan diberikan sampai semua dana telah diterima oleh Juilliard dan dikreditkan ke akun siswa. Cek tersedia dari Office of Student Accounts dan akan didistribusikan ke kotak surat siswa jika memungkinkan.