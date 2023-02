Pesan Billy Mambrasar ke Mahasiswa: Berorganisasi Penting untuk Persiapan Karier

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Penentuan jenjang karier bukan perkara remeh dan mudah, apalagi untuk mahasiswa yang sebentar lagi akan lulus. Staf Khusus Presiden RI Gracia Josaphat Jobel 'Billy' Mambrasar menyebut berorganisasi semasa bangku perkuliahan sangat penting.Billy menyebut komunikasi interpersonal yang dilatih selama berorganisasi akan sangat menguntungkan dalam perkembangan akademik, bahkan karier . Alumni Program Studi Teknik Pertambangan Institut Teknologi Bandung ( ITB ) 2003 itu menekuni karier pada bidang perminyakan.Dia menyebut terjun ke bidang nonlinear dengan jurusan saat berkuliah membuatnya harus belajar banyak hal baru. Saat itulah, kemampuan interpersonal sangat dibutuhkan.Semasa studi di ITB, Billy aktif berpartisipasi dalam berbagai organisasi, seperti menjadi Ketua Perkumpulan Mahasiswa Advent di Bandung hingga berpartisipasi dalam Harvard Model United Nation. Jalan itulah yang membawanya melanjutkan studi di Harvard University.Selain itu, ia juga berhasil menjadi student of the year yang dianugerahi Australian National University. Billy menyebut keberanian juga menentukan jenjang karier yang diinginkan.Sewaktu lulus kuliah, Billy mengirim lamaran ke berbagai perusahaan berorientasi bisnis berbeda. Termasuk, perusahaan perminyakan British Petroleum (BP) walau tak memiliki basic perminyakan yang kuat."Saya masukin lamaran saya dengan nekat, lalu mengikuti seleksi yang lebih emphasize ke problem solving, leadership, dan organization, sehingga bisa lolos seleksi karena sudah terbiasa (berorganisasi),” beber Billy dalam seminar Saturday Lesson bertema You and Your Career Path yang digelar ITB Career Center dikutip dari laman itb.ac.id, Rabu, 15 Februari 2023.Billy juga menyarankan pada mahasiswa untuk mengutamakan fleksibilitas dalam berkarier. “Kita juga harus fleksibel as a human, karena kita tidak pernah tahu ke mana arah kita akan hidup,” tutur dia.