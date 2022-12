Intip 5 Kampus Tempat Tokoh Besar Dunia Belajar Yuk

1. Stanford University – Amerika Serikat

2. University of Oxford – Inggris

3. Harvard University – Amerika Serikat

4. Massachusetts Institute of Technology – Amerika Serikat

5. University of California Berkeley – Amerika Serikat





Jakarta: Banyak dari pelajar di dunia, tak terkecuali Sobat Medcom yang bercita-cita menjadi tokoh besar dunia dengan jenjang karier gemilang, seperti Stephen Hawking ataupun Bill Clinton. Namun, untuk mencapai itu semua bukan hal mudah karena kalian juga perlu punya background pendidikan yang baik, lho!Bagi Sobat Medcom yang memiliki impian menjadi tokoh-tokoh besar di dunia, berikut ini sederet kampus terbaik dunia yang bisa kalian coba versi Instagram @kobieducation. Langsung saja dicek yuk!Siapa di sini yang enggak kenal dengan universitas satu ini? Berlokasi di pusat teknologi Amerika Serikat – Silicon Valley, Stanford University merupakan salah satu kampus terbaik dunia yang berhasil menghantarkan alumni-alumninya ke jenjang karier gemilang. Beberapa tokoh terkenal seperti Rishi Sunak – Perdana Menteri Inggris, Maudy Ayunda – Artis dan Pegiat Pendidikan Indonesia, serta Larry Page – Co-Founder Google ternyata lulusan kampus ini, lho! Wajar saja kalau kampus ini menjadi kampus idaman para pelajar dunia.Sebagai kampus tertua di dunia, University of Oxford terus berupaya untuk mengembangkan kualitas pendidikannya. Oleh karena itu, Sobat Medcom nggak perlu kaget kalau University of Oxford berhasil mempertahankan posisinya sebagai universitas terbaik di dunia hingga tahun 2022. Tidak cuma itu lho, Sobat Medcom! University of Oxford juga menghasilkan banyak tokoh politik dunia, baik dari politikus Indonesia hingga luar negeri sekalipun, seperti Bill Clinton – Presiden AS ke-42, Stephen Hawking – Ilmuwan, dan Emil Dardak – Gubernur Jawa Barat. Keren banget kan?Punya ketertarikan untuk berkiprah di dunia politik? Universitas ini bisa dimasukkin ke list kampus incaeran kalian! Tidak kalah kece dengan kampus lainnya, Harvard University menjadi salah satu institusi unggulan dunia yang paling banyak menyumbangkan lulusan politikus, seperti Barack Obama – Presiden AS ke-44, John F. Kennedy – Presiden AS ke-35, dan Nadiem Makarim – Menteri Pendidikan RI. Maka dari itu, banyak dari pelajar-pelajar dunia yang mengincar Law School serta Ilmu Sosial dan Politik dari kampus ini.Dari nama institusi ini, Sobat Medcom pasti sudah bisa menebak bidang terbaik dari kampus ini. Bener banget! Bidang sains dan teknologi, seperti Artificial Intelligence (AI) merupakan program unggulan dari Massachusetts Institute of Technology.Eits! Jangan salah sangka dulu! Bidang-bidang lain seperti linguistik dan ekonomi juga merupakan bidang terbaik dari universitas ini, lho! Terus berhasil meningkatkan segala bidang dalam universitasnya membuat MIT konsisten berada di urutan teratas kampus top dunia dan melahirkan lulusan terbaik, seperti Kofi Anan – Peraih Nobel Perdamaian, Buzz Aldrin – Astronot Apollo 11, dan Richard Feynman – Peraih Nobel Fisika. Tertarik buat apply ke universitas ini?Amerika Serikat terkenal memiliki institusi-institusi pendidikan terbaik di wilayahnya, tak terkecuali dengan University of California Berkeley atau biasa dikenal dengan UC Berkley. Rupanya, Berkeley Lab biasanya digunakan untuk menemukanOleh sebab itu, Sobat Medcom enggak perlu heran kalau universitas ini banyak menjebolkan alumni yang terkenal dan berprestasi yang mendunia, seperti Ridwan Kamil – Gubernur Jawa Barat, Gordon Moore – Co-Founder Intel, dan Tom Anderson – Co-Founder MySpace.Nah itulah daftar lima kampus top dunia yang berhasil melahirkan berbagai penemuan serta alumni-alumni unggulan terkenal. Dari kelima kampus di atas, ada enggak nih yang menjadi universitas impian kalian? (