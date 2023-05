FISIP UPNVJ Gelar Seminar Internasional Bertemakan Kolaborasi ASEAN dan SDGs

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Pembangunan "Veteran" Jakarta ( UPNVJ ) mengelar Seminar Internasional dengan tema "Establishing Strong Collaboration to Support Sustainable Development Goals in ASEAN" secara hibrida pada Senin, 29 Mei 2023."FISIP berbahagia kedatangan tamu istimewa dari Filipina langsung ke kampus bela negara ini. Kami bisa mendapatkan perspektif konsep komunikasi pembangunan yang sudah mengakar di Universitas Philippine dan Universitas IPB," kata Dekan FISIP UPNVJ Dr. S. Bekti Istiyanto saat pembukaan acara.Bekti mengatakan bahwa pentingnya seminar ini merupakan upaya menemukan terobosan serta inovasi bersama dalam mencapai tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) di ASEAN "Kita (Indonesia) harus berupaya mendorong sinergi dan kerja sama ke tujuan tersebut. Anak muda harus menjadi inovator dan problem solver! Anak muda tentu saja termasuk anda-anda semua disini para Mahasiswa memiliki semangat besar yang didukung privilege lahir di era perangkat teknologi canggih yang jauh berbeda dengan dahulu," kata Bekti, dalam keterangan di website UPNVJ.SDGs yang dicanangkan pada 2015 merupakan sebuah tujuan yang dapat dijadikan acuan bagi negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam formasi kebijakan dan agenda politiknya masing-masing. Mencakup bahasan yang lebih luas dari kerangka tujuan sebelumnya, yaitu Millenium Development Goals (MDGs), SDGs memiliki 17 agenda dan 169 target.Agenda tersebut di antaranya pengentasan kemiskinan, pengentasan kelaparan, penjaminan kesehatan dan kesejahteraan, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, pengadaan air bersih dan sanitasi layak, promosi pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak, perdamaian, keadilan, dan institusi yang kuat, hingga penguatan kerja sama dalam mencapai tujuan.Lebih lanjut, Dr. dr. Ria Maria Theresa, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama, menyampaikan pentingnya penguatan kolaborasi dan kerja sama antar UPNVJ dan instansi-instansi luar negeri."UPN Jakarta memiliki visi internasionalisasi, dan saya berharap kita bisa mendapatkan kesempatan untuk bekerja sama dengan Universitas of the Philippines dan Universitas of the Philippines Los Banos yang dipresentasikan oleh Prof. Flor dan Prof Benjamina," ujar Ria.Warek III UPNVJ Dr. dr. Ria Maria Theresa. (Humas UPNVJ)Acara seminar dihadiri lebih dari 300 orang secara fisik di Lantai 4, Ruang Bhineka Tunggal Ika, Gedung Rektorat UPNVJ. Sementara 150 orang lainnya hadir secara daring.Pemateri yang diundang meliputi Prof. Dr. Alexander Gonzaler Flor (University of the Philippines). Dr. Djuara P. Lubis (IPB University), dan Dr. Hartanto (UPNVJ).FISIP UPNVJ juga menggandeng Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi (ASPIKOM), Forum Komunikasi Pembangunan Indonesia (FORKAPI), Universitas IPB, Universitas Pancaila (UP) dan Universitas Pakuan (Unpak).Baca juga: Prodi S2 Komunikasi UPNVJ Perluas Kemitraan ke Beberapa Kampus di Yogya, Apa Saja?