Pertama di UI, FKG Tembus Kolaborasi dengan Kampus di Ivy League

Apa Itu Ivy League?





(CEU)

Jakarta: Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia menandatangani kesepakatan kerja sama di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dengan University of Pennsylvania (UPenn), Amerika Serikat (AS). Kolaborasi diwujudkan sebagai komitmen FKG UI mendukung internasionalisasi UI untuk meningkatkan reputasi.Selain itu juga bertujuan mengembangkan peluang kerja sama pada berbagai bidang ilmu kedokteran gigi. Keberhasilan FKG UI dalam menginisiasi kolaborasi ini menambah catatan sejarah bagi hubungan kerja sama UI dengan universitas mitra di kawasan AS.Hal ini diawali dari upaya gigih Departemen Konservasi Gigi FKG UI yang dipimpin oleh Prof. Dr. drg. Anggraini Margono, Sp.KG, Subsp KE(K), untuk mengirimkan calon staf pengajarnya melanjutkan program Ph.D di sana. FKG UI menjadi fakultas pertama di UI yang berhasil menembus kesepakatan kerja sama dengan University of Pennsylvania, salah satu universitas terbaik di Amerika yang tergabung dalam Ivy League.Ivy League merupakan sebuah asosiasi yang terdiri dari delapan universitas di Amerika Serikat. Istilah "Ivy League" bermakna kesempurnaan akademis dan elitisme akademis. Seluruh anggotanya merupakan universitas yang paling prestisius di AS dan berada di peringkat teratas dalam daftar universitas top AS.Dari universitas-universitas inilah sekitar hampir 80 persen riset di bidang teknologi yang berkembang saat ini di-invensi oleh para ilmuwan yang berasal dari universitas-universitas Ivy League. Bahkan banyak yang telah memperoleh penghargaan nobel di berbagai bidang ilmu pengetahuan.“Terlaksananya penandatanganan kesepakatan kerja sama Tridarma dengan University of Pennsylvania ini menjadi lompatan besar bagi FKG UI dalam perluasan jaringan di tingkat global, terlebih reputasi UPenn sebagai Ivy League Amerika Serikat, tentu ini akan berdampak positif terhadap kemajuan Ilmu Kedokteran gigi di Indonesia, dan FKG UI menjadi pelopornya,” ujar Dekan FKG UI, Nia Ayu Ismaniati, Minggu, 6 Agustus 2023.Rektor UI, Ari Kuncoro menyambut baik terealisasinya kesepakatan kerja sama ini, mengingat tidak mudah untuk dapat berkolaborasi dengan universitas top sekelas University of Pennsylvania. Ari juga berharap kerja sama seperti ini sebaiknya diikuti oleh fakultas-fakultas lainnya di UI untuk meningkatkan reputasi UI.Pada prosesi penandatanganan, dari UPenn hadir Prof. Bekir Karabucak, DMD, MS., dari FKG UI adalah Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Kemahasiswaan, Dr. drg. Ria Puspitawati, PBO; Wakil Dekan Bidang Sumber Daya, Ventura, dan Administrasi Umum, drg. Kartini Sally, MM; guru besar dan staf pengajar Departemen Konservasi Gigi, manajemen FKG UI, para peserta didik Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Konservasi Gigi.