Jadi Satu-Satunya Wakil Indonesia, Mahasiswa FKG UI Tembus Top 3 Kompetisi Stomalogi Internasional

Jakarta: Tim mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia (FKG UI) berhasil menembus Top 3 ajang International Stomalogical Students Clinical Skill Competition 2023. Mahasiswa UI juga menjadi satu-satunya wakil Indonesia pada kompetisi ini.Tim yang terdiri atas Athaya Angel Wardhani, Caroline Sugandi, dan M. Ilham Prima Adiputera merupakan mahasiswa FKG UI 2020. Berkat kompetensi dan kolaborasi tim yang baik, delegasi UI berhasil menyingkirkan 130 peserta lainnya yang berasal dari Jepang, Thailand, dan Korea.Tim berhasil melalui empat tahapan (stage) kompetisi. Keempat tahapan itu, yakni cardiopulmonary resuscitation (CPR) and chopstick skills, suturing and dental anatomy drawing, class II preparation, dan intra oral scanning and clinical thinking."Semoga capaian ini menjadi motivasi untuk terus mengasah pengetahuan dan pengalaman untuk menghadapi kompetisi yang lebih tinggi di masa yang akan datang," kata Dekan FKG UI, Nia Ayu Ismaniati, dalam keterangan tertulis, Rabu, 26 Juli 2023.Nia mengatakan capaian ini menjadi bukti kompetensi sivitas akademika FKG UI sangat diperhitungkan pada level internasional. Hal ini mengingat peserta yang berpartisipasi berasal dari universitas-universitas ternama dan memiliki reputasi yang terbaik.Ajang ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Campus Asia Plus Symposium and University Immersion Program (CAPS UIP) 2023 yang diselenggarakan di West China School of Stomalogy, Sichuan University, Chengdu, China. CAPS UIP berlangsung pada 25 Juni-09 Juli 2023.Kegiatan ini diikuti oleh FKG dari lima negara, yakni West China School of Stomatology, Sichuan University, Chengdu, China; Graduate School of Dentistry Tohoku University, Japan; School of Dentistry Seoul National University, Korea; Faculty of Dentistry Chulalangkorn University, Thailand; Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas Indonesia. Ajang ini merupakan kompetisi kedua yang diselenggarakan oleh West China School of Stomatology, Sichuan University, China dan Graduate School of Dentistry, dan Tohoku University Japan.Agenda program ini meliputi kuliah interaktif dari pembicara-pembicara internasional, faculty & hospital tour, kompetisi keterampilan klinik, dan kegiatan kultural. Pada CAPS UIP 2023, FKG UI juga mengirimkan tiga dosen terbaiknya sebagai narasumber dengan topik sesuai bidang kepakaran masing-masing.Mereka yakni Dr. drg. Dewa Ayu NPA, Sp.KG(K), From Basic Pulp-Periapical Diagnosis to Advance Identification of Periodontal Involvement; drg. Nina Ariani, Sp.Pros(K), Ph.D., The ‘Forgotten’ Patient: Introduction to Maxillofacial Prosthesis; drg. Benso Sulijaya, Sp.Perio(K)., Ph.D., Staging and Grading of Periodontitis: Implement the Latest Periodontal Disease Classification to Clinical Settings.Presentasi tersebut disampaikan pada sesi forum ilmiah internasional bersama 15 pembicara lainnya yang berasal dari berbagai negara. Nia juga mengapresiasi tiga Dosen FKG UI yang sukses menjadi pembicara pada CAPS UIP 2023."Semoga analisis ilmiah yang dipaparkan dapat berdampak positif terhadap perkembangan Ilmu Kedokteran Gigi terutama di kawasan Asia,” ujar Nia.