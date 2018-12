Kampus Terhijau Versi UI GreenMetric 2018

Universitas Indonesia merilis daftar kampus terhijau di dunia atau yang disebut UI GreenMetric World University Ranking 2018. Di urutan pertama jatuh kepada Wageningen University and Research di Belanda.Ketua UI GreenMetric, Riri Fitri Sari menyebutkan, kampus Wageningen University ini memiliki keunggulan yang hampir pada seluruh kriteria UI GreenMetric. Bahkan mendapatkan nilai maksimal pada tiga kriteria yaitu pengelolaan limbah (WS), pengelolaan air (WR) dan Pendidikan (ED).“Sehingga mampu membawanya kembali meraih predikat perguruan tinggi hijau terbaik nomor satu di dunia,” kata Riri di Jakarta, Rabu, 19 Desember 2018.Sementara itu, peringkat kedua diraih oleh University of Notthingham, Inggris dan posisi Ketiga Universitas of California Davis, Amerika Serikat. University of Notthingham ini menunjukkan keunggulannya pada kriteria energi dan perubahan iklim (EC).Karena memiliki empat sumber energi terbarukan. Seperti Clean Biomass, Solar Cell, Geothermal, Combine Heat and Powerdan pengelolaan smart-eco building yang sudah mencapai lebih dari 75%.“Selain itu University of Notthingham ini juga memiliki keunggulan pada pengolahan air dan Pendidikan,” ujar Riri.Baca: Vokasi UI Luncurkan Klinik Digital Sedangkan University of California Davis ini memiliki jurusan Environmental Science. Jurusan ini memiliki reputasi tinggi, serta sangat berkomitmen kuat untuk menjaa lingkungan kampusnya tetap asri.Di tingkat Indonesia sendiri, Universitas Indonesia meraih predikat kampus hijau terbaik. Diikuti oleh Institute Pertanian Bogor (IPB) dan Universitas Diponegoro (Undip) Semarang.UI GreenMetric merupakan sebuah inovasi UI yang sudah dikenal luas di dunia internasional sebagai pemeringkat perguruan tinggi pertama di dunia. Pengukuran ini berbasis komitmen tinggi dalam pengelolaan lingkungan hidup kampus.Rektor UI, Muhammad Anis mengatakan, dari tahun ke tahun terjadi peningkatan antusiasme peserta perguruan tinggi di dunia untuk berpartisipasi dalam pemeringkatan kampus terhijau. Di mana tahun ini mencapai 719 universitas dari 81 negara di dunia.“Kita tengah menghadapi permasalahan berkenaan lingkungan hidup yang serius, mulai dari perubahan iklim, bencana alam, kekurangan makanan dan air, juga polusi. Terkait permasalahan tersebut, UI mengambil peran untuk meningkatkan upaya keberlanjutan lingkungan hidup di lingkungan global melalui UI GreenMetric,” terang Anis.Dengan adanya UI GreenMetric ini menjadi pelopor dalam pemeringkatan melalui pengembangan alat ukur kampus hijau. Yang kini telah banyak diadopsi oleh perguruan tinggi di dunia.“Dengan ikut serta dalam pemeringkatan, maka Perguruan Tinggi yang berpartisipasi akan langsung mendukung pengembangan infrastruktur kampus hijau di dunia sebagai upaya mencetak generasi yang peduli akan keberlanjutan lingkungan hidup. Diharapkan melalui upaya UI GreenMetric ini, Perguruan Tinggi se-dunia mampu mengambil bagian pada upaya preventif dan kuratif dalam rangka mitigasi dampak perubahan iklim,” pungkasnya.(CEU)