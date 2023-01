Mahasiswa Unair Dorong Siswa Daerah Kuliah Lewat KIP-K Goes to School 2023

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Organisasi Bidikmisi dan KIP-Kuliah (AUBMO) Universitas Airlangga ( Unair ) mendukung upaya perluasan program pemerataan kesempatan mengenyam pendidikan tinggi di Indonesia bagi kalangan kurang mampu. Mereka menyosialisasikan beasiswa KIP-Kuliah bagi siswa SMA di seluruh penjuru Indonesia lewat KIP-K Goes to School 2023.“Terutama mereka yang berada di sekolah-sekolah di daerah perdesaan dan terpencil yang kurang mengetahui tentang adanya beasiswa tersebut. Tentunya juga untuk menyosialisasikan bahwa Unair merupakan salah satu universitas top 4 di Indonesia dan juga terdapat beasiswa KIP-Kuliah,” kata Ketua Pelaksana Firman Agus Setiawan dikutip dari laman unair.ac.id, Rabu, 18 Januari 2023.Mahasiswa program studi (prodi) ekonomi Islam tersebut menuturkan sosialisasi terbagi ke dalam beberapa waktu yang berbeda antar-daerah sesuai alokasi waktu dari setiap relawan KIP-K GTS. Relawan merupakan mahasiswa Unair dari berbagai prodi dan daerah.“Rentang waktu yang dimulai pada 3 Januari–5 Februari 2023 dengan volunteer dari kegiatan KIP-K GTS berasal dari mahasiswa Bidikmisi/KIP-Kuliah Universitas Airlangga,” beber dia.Firman menuturkan volunteer KIP-K GTS 2023 berjumlah lebih dari 200 mahasiswa. Mereka akan disebar pada daerah asalnya. Sekaligus, menjadi kegiatan pengisi hari libur mahasiswa.“Volunteer memiliki tugas menyosialisasikan beasiswa KIP-Kuliah di sekolah-sekolah di kota atau kabupaten volunteer,” tutur dia. .Firman berharap dengan KIP-K GTS 2023, siswa-siswi yang terkendala ekonomi tidak takut melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Sehingga, mereka dapat lebih fokus meningkatkan kredibilitas untuk menggapai impian dan harapan melenggang menjadi mahasiswa pada perguruan tinggi impian.“Dengan adanya sosialisasi KIP-K GTS ini juga kami berharap angka pendidikan ke perguruan tinggi di Indonesia dapat meningkat. Sehingga, tidak ada lagi siswa-siswi yang tidak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi karena terkendala biaya,” tutur dia.Tahun lalu, AUBMO sukses mengusung jargon “A Strong Hope Can Make Our Dreams Come True” sebagai pemicu semangat siswa masuk perguruan tinggi di tengah pandemi covid-19. Tahun ini, KIP-K GTS mengusung tema “A Thousand Paths to Higher Education and a Brighter Future”.Firman menuturkan makna dari tema tersebut, ialah selalu ada jalan untuk mengenyam pendidikan perguruan tinggi dan menggapai masa depan. Salah satunya, dengan beasiswa KIP-Kuliah.