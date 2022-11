Simak Nih, 10 Universitas dengan Prodi Hubungan Internasional Terbaik

1. Universitas Gadjah Mada





2. Universitas Indonesia

3. Universitas Airlangga

4. Universitas Padjadjaran

5. Universitas Jenderal Soedirman

6. Universitas Jember

7. Universitas Riau

8. Universitas Katolik Parahyangan

9. Universitas Paramadina

10. Universitas Pasundan

Jakarta: Jurusan Hubungan Internasional (HI) menjadi salah satu jurusan favorit dengan jumlah peminat terus meningkat setiap tahun. Jurusan ini terbukti memiliki prospek bagus ke depan yang didedikasikan untuk mencetak calon-calon diplomat.Seiring perkembangan zaman, lulusan Hubungan Internasional memiliki lebih banyak peluang kerja. Selain menempa calon-calon diplomat, prodi ini juga banyak dibutuhkan perusahaan-perusahaan multinasional seiring dengan berkembangnya investasi di dalam negeri.Maka tidak salah, prodi HI menjadi salah satu incaran siswa untuk menimba ilmu Hubungan Internasional. Sobat Medcom yang ingin masuk prodi HI, berikut 10 universitas dengan prodi Hubungan Internasional terbaik di Indonesia dikutip dari laman KelasPintar:Prodi HI di UGM sudah mengantongi predikat A dari BAN-PT sejak 2014. Prodi ini masuk daftar favorit incaran peserta SNMPTN, SBMPTN, hingga Jalur Mandiri.Dengan peminatnya yang mencapai lebih dari 2.500 orang, HI UGM hanya memiliki daya tampung kurang lebih 80 orang saja. Oleh karena itu, passing grade HI UGM mencapai 55,95 persen. Jurusan HI UGM termasuk difavoritkan karena memiliki biaya relatif rendah dibandingkan dengan universitas lainnya.Peringkat kedua diisi Universitas Indonesia, di mana Prodi HI-nya juga mendapat predikat A dari BAN-PT pada 2014. Persaingan di Prodi HI UI jauh lebih ketat dari UGM. Jurusan HI di UI menjadi favorit kedua setelah Jurusan Akuntansi. HI UI ada di dalam Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.Dengan peminatnya yang mencapai lebih dari 3.000 orang, HI UI hanya memiliki daya tampung kurang dari 60 kursi. Daya tampung dari jalur SNMPTN sebanyak 17 orang, kemudian dari jalur SBMPTN sebanyak 22 orang, dan dari jalur SIMAK sebanyak 16 orang.Jurusan HI Universitas Airlangga juga layak menjadi salah satu yang terbaik di Indonesia. Apalagi, akreditasi A BAN-PT-nya telah diperoleh lebih dulu dibandingkan dengan UGM dan UI. Jurusan HI di Universitas Airlangga sudah dinyatakan terakreditasi A sejak 2011 oleh BAN-PT.Total daya tampung Prodi HI Unair sebanyak 140 kursi dengan perincian, jalur SNMPTN 28 kursi, SBMPTN 42 kursi, dan Jalur Mandiri 70 kursi. Tentunya Universitas Airlangga ini bisa dijadikan sebagai alternatif pilihan, melihat ketatnya persaingan di universitas negeri favorit lainnya.Universitas favorit untuk Jurusan HI lainnya dapat kalian temukan di Bandung, Jawa Barat. Jurusan HI Universitas Padjajaran (Unpad) lebih dulu mengantongi nilai akreditasi A dari BAN-PT, yakni pada 2011.Hubungan Internasional juga termasuk sebagai salah satu jurusan favorit yang selalu ramai pendaftar tiap pelaksanaan SBMPTN dan Ujian Mandiri. Dibanding universitas negeri sebelumnya, Universitas Padjajaran menyediakan kuota HI yang lebih besar pada jalur SNMPTN 2022, yakni 36 kursi dan SBMPTN 48 kursi.Dari daerah Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah, ada satu kampus yang membuka pembelajaran untuk jurusan HI, yaitu Universitas Jendral Soedirman (Unsoed). Unsoed berada pada peringkat ke-36 dari 577 perguruan tinggi di Indonesia dalam versi 4ICU.Untuk prospek masa depan, alumnus jurusan HI bukan hanya berpeluang menjadi diplomat saja. Alumnus HI memiliki peluang untuk menjadi negosiator, penerjemah, wiraswasta, international officer, wartawan, dan masih banyak lagi.Universitas Jember adalah perguruan tinggi terbesar di Jawa Timur. Kampus yang berlokasi di Kabupaten Jember ini masuk dalam daftar pemilik Prodi Hubungan Internasional terbaik di Indonesia.Universitas Jember atau yang lebih sering disebut Unej, menyediakan kuota cukup banyak untuk Prodi Hubungan Internasional, yaitu 75 kursi pada SBMPTN 2019. Peluang lebih besar, nih ketimbang tiga kampus sebelumnya.Universitas Riau di Provinsi Riau juga memiliki Prodi Hubungan Internasional yang masuk daftar unggulan. Prodi ini bahkan sudah mendapat nilai akreditasi A dari BAN-PT sejak 2013.Bagi Sobat Medcom yang berada di wilayah Riau dan ingin mengambil Prodi Hubungan Internasional di Unri, pada SBMPTN 2019 ini disediakan daya tampung sebanyak 64 kursi.Selain universitas negeri, Prodi Hubungan Internasional di beberapa perguruan tinggi swasta juga masuk daftar unggulan. Salah satunya, Universitas Katolik Parahyangan yang berlokasi di Bandung, Jawa Barat.Prodi Hubungan Internasional di Universitas Paramadina juga punya track record bagus. Perguruan tinggi swasta di bilangan Jakarta Selatan ini juga sering dijuluki sebagai kampus artis. Beberapa publik figur yang pernah mengenyam studi Hubungan Internasional di Universitas Paramadina adalah Luna Maya, Ashanty, dan pembalap Moreno Soeprapto.Universitas Jurusan Hubungan Internasional terbaik berikutnya adalah Universitas Pasundan yang merupakan salah satu prodi HI tertua di antara prodi HI di universitas lainnya di kota Bandung. Jurusan Hubungan Internasional di Kampus Universitas Pasundan Bandung atau tepatnya di Jalan Lengkong besar pada 1985.Itulah 10 universitas dengan prodi Hubungan Internasional terbaik di Indonesia. Apakah Sobat Medcom tertarik?