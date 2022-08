Stella Maris Kirim 16 Siswa Ikut Program Duta Muda Global PBB dan JCI Jepang

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Stella Maris School Gading Serpong turut serta dalam program JCI Japan Global Youth United Nations Ambassador Development Project bertema “Expand The Circle of The World” 2022. Yakni dengan mengirimkan 16 murid High School untuk mengikuti pertukaran pelajar dengan 22 siswa-siswi dari Jepang dan menjadi representatif serta Duta Muda PBB.Program ini bertujuan untuk mempersiapkan pemimpin-pemimpin generasi muda agar lebih memahami permasalahan dan inisiatif global yang tertuang dalam 17 Sustainable Development Goals (SDGs). Tahun ini, Junior Chambers International (JCI) East Java berkesempatan untuk terlibat dalam inisiatif yang diadakan oleh JCI Japan dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yaitu JCI Japan Global Youth United Nations Ambassador Development Project.Ketua Yayasan Stella Maris , Michel Senjaya menyambut baik program yang diselenggarakan oleh JCI Japan ini. “Stella Maris merasa bangga dapat turut serta mengirimkan 16 murid dari Stella Maris School Gading Serpong dalam program ini,” ungkap Michel dalam siaran persnya, Rabu, 24 Agustus 2022.Ia berharap, siswa-siswa Stella Maris yang ikut serta akan memiliki bekal yang semakin banyak dalam menghadapi tantangan globalisasi di masa yang akan datang.Program ini berlangsung rutin setiap tahun sejak 2011. Salah satu materi yang akan didiskusikan adalah studi banding program inisiatif SDG yang dilakukan di Jepang dan Indonesia.Dalam rangkaian acara yang digelar JCI Japan di bulan Agustus 2022 ini, JCI Japan bersama beberapa murid dari Jepang mengadakan kunjungan ke Stella Maris School Gading Serpong pada Selasa, 23 Agustus 2022.Turut hadir dalam acara adalah 2019 JCI World President Alex Tio dan Kak Seto. Alex mengatakan, bahwa masa depan sebuah bangsa dimulai dari nilai-nilai yang benar di masa muda. “Leadership with the right values. Futures of nations starts from the right values in youth," kata Alex.